Sylvia Sanchez super emote, binuking ang pagkatao ni Zanjoe Marudo

March 23 pa kinasal sina Ria Atayde at Zanjoe Marudo. Pero, nitong Easter Sunday lang pinili ni Sylvia Sanchez na magsalita tungkol sa naganap na kasal.

Super emotional, at todo pasasalamat nga si Sylvia sa Diyos, dahil natupad daw ang hiling niya para sa kanyang anak na si Ria.

“Walang hanggang pasasalamat Panginoong Jesus dahil binigyan mo nang napakagandang regalo ang aking si Potpot Sophia Atayde ng isang napakabuting asawa, marespetong bata, mapagmahal na kapatid, anak at napakaresponsableng tao,” sabi ni Sylvia.

Chika pa ni Sylvia, naniniwala siyang pinagtagpo, tinadhana talaga ang dalawa.

“Unang araw ko kayong nakitang magkasama alam ko na agad na kayo ang magkakatuluyan. Naramdaman ko ‘yan. Mother instinct.

“Zanjoe Marudo mula noon welcome ka na sa pamilya namin. Ginawa mong official noong 3-23-24.

“Sabi nga ng Daddy @xaviiart mo sa speech niya, ang aming pangatlong lalaking anak. Kaya officially welcome to the Family Z anak.

“Ang saya saya ng puso ko.

“I love you both so much Mr. & Mrs. Zanjoe Marudo.

“This is truly a Happy Easter Sunday to remember.”

Anyway, noong huli nga naming naka-chikahan si Sylvia, paulit-ulit niyang binanggit ang pangalan ni Zanjoe noong tinanong namin kung gusto na ba talaga niyang magka-apo.

Suwerte ni Zanjoe, na mahal na mahal din siya ni Sylvia, ha!