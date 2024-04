Si Hagedorn at Palawan

Pinarangalan ang Palawan ng Tripadvisor, isang travel platform, bilang ika-apat sa 7 most trending destinations.

Ang parangal ay Traveler’s Choice Awards Best of the Best 2024.

Inilarawan ang Palawan na “a slice of heaven, a sliver of island that teems with exotic wildlife, quaint fishing villages and UNESCO World Heritage Sites.”

Napakasarap namang pakinggan!

Kasama sa mga pinarangalan ay ang Tokyo, Japan; Seoul, South Korea; Halong Bay sa Vietnam; Sapa sa Vietnam din; Bogota, Colombia; at Pattaya sa Thailand.

Utang ng bansa kay yumaong Puerto Princesa congressman at dating city mayor Edward Hagedorn ang pagiging tanyag ng Palawan sa buong mundo.

Bago naging mayor ng Puerto Princesa si Hagedorn, ang Palawan ay iniiwasan ng mga turista dahil sa Iwahig Penal Colony sa lungsod at Leper Colony sa isla ng Culion.

Tirahan ng preso at mga taong may ketong ang tingin ng mga outsiders sa Palawan.

Ginawa ni Hagedorn na kaakit-akit ang Palawan at ang capital nitong Puerto Princesa. Tinadtad niya ng advertisements ang mundo tungkol sa ganda ng islang lalawigan, at pagganap ng mga beauty contests sa Puerto.

Naging bantog ang Underground River, isang kuweba na ilang kilometro ang haba, sa buong mundo dahil kay Hagedorn. ‘Di na mabilang ang mga turista ang nakapasok na sa Underground River.

* * *

Kung may kaunting pride o paggalang sa sarili si Benjamin Diokno, dapat ay ‘di na niya tinanggap ang puwesto sa Monetary Board matapos siyang sibakin bilang secretary of finance.

Pinalitan si Diokno ni Sen. Ralph Recto sa Department of Finance.

Consuelo de bobo ang paglagay kay Diokno sa Monetary Board.

Sinibak si Diokno ng Pangulong Bongbong Marcos matapos umalma ang military at ibang unipormadong kawani ng gobiyerno nang nais pakialaman ni Diokno ang retirement pension plan nila. Gusto ni Diokno na magbigay ng contribution ang mga sundalo at ibang uniformed personnel na ibabawas sa kanilang sahod.

Isang dahilan ng ugong-ugong ng destabilization ang balak na pakialaman ang pension plan ng military, pulisya at ibang uniformed personnel.

Parang sintigas ng asero ang mukha ni Diokno.