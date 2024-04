Malaking banta sa posibleng presidential bid ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections si Senador Raffy Tulfo, ayon sa political analyst at dating Presidential Adviser on Political Affairs Ronald Llamas.

Sinabi ito ni Llamas dahil naungusan na ni Tulfo si VP Duterte sa survey na isinagawa ng Pulse Asia noong Marso 6-10, 2024 at nilabas nitong weekend.

Sa naturang survey, angat si Tulfo sa nakuhang 35% kumpara sa 34% ni Duterte.

“Ang phenomenal kasi diyan from out of nowhere, unang first termer pa lamang na senador at si Vice President Sara for the past two years siya ‘yong laging pinakamataas. From out of nowhere eh nalampasan siya,” paliwanag ni Llamas sa interview ng programa sa Politiko_Ph nitong Lunes.

Aniya, mas patok ngayon sa masang Pinoy si Tulfo nang malampasan niya si Duterte sa Class E ng lipunan habang sa Class D ay nagkadikit lamang ang dalawa sa margin of error. Malaki naman ang lamang ni Tulfo sa Class A, B at C.

Hindi naman aniya nakapagtataka na makakuha ng 72% si Duterte sa Mindanao dahil balwarte ito ng kanilang pamilya pero ang nakakabigla ay nang matalo ito sa Visayas.

“Ang phenomenal ay nalampasan siya ng higit doble ni Raffy Tulfo sa Visayas,” wika ni Llamas na sa kabila ng pagsasalita ni Duterte ng Cebuano ay tinalo pa rin siya ni Tulfo.

Sa pag-analisa ni Llamas, bumaba ang rating ni Duterte dahil sa pagiging tahimik niya sa isyu ng pambu-bully ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea.

Hanga naman si Llamas sa nakuhang 11% ni dating Vice President Leni Robredo sa survey sa kabila ng pahayag nitong hindi na siya tatakbo muli sa darating na halalan.

Solid umano ang 11% ni Robredo na maaaring mapakinabangan ng kampo ni Tulfo sakaling makipag-alyansa sila sa 2028 elections.