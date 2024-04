Saludo tayo kay Melvin!

Tapos na po ang Holy Week, balik na po ang lahat sa araw-araw nating mga gawain.

Nawa ay nakapag-reflect tayo sa nagdaang Mahal na Araw, nagsisi sa ating mga kasalanan at patuloy na magpasalamat sa Amang Diyos at sa Panginoong Hesu Kristo.

***

Lunes, magandang salubong sa ating unang araw ng Abril.

Mayroon na naman tayong world champion sa boksing.

Naagaw ng ating pambatong si Melvin Jerusalem ang World Boxing Council (WBC) minimumweight belt ng Japanese na si Yudai Shigeoka nitong Linggo sa Nagoya sa pamamagitan ng 12-round split decision.

Unang world boxing champion ng Pilipinas ngayong 2024 si Jerusalem, umaasa at nagdadasal tayo na madadagdagan pa ito ngayong taon.

Ang buong Abante Sports ay bumabati at nagpapasalamat sa iyo Melvin Jerusalem, world champion!

***

Malapit na magtapos ang 82-game regular season ng 2023-2024 NBA tourney.

Susunod na ang play-in tournament ng mga koponang la-landing sa seventh hanggang 10th spot.

Nakataya sa play-in ang No. 7 at No. 8 seed ng Eastern at Western Conference dahil tanging Top 6 lamang ang mabibiyayaan ng siguradong silya sa first round ng playoffs.

Sa ngayon, hindi pa natin mapangalanan ang mga koponan na maglalaro sa play-in dahil may less than 10 games each pa, dikit-dikit din ang standings ng mga No. 7 hanggang No. 10 kaya hindi pa madetermina kung sino-sino ang magtatapat, kaya abangan lang natin mga ka-Benchwarmer.

***

Exciting din ang mga bombahan ng bola sa PVL at sa UAAP (women’s volleyball).

Sabi nga ng isang masugid na volleyball fan na ating nakausap, bawat laro ay intense at bawat koponan ay may kapasidad na manalo, lalo na sa PVL, ang itinuturing ng marami ngayon na pinakasikat na sporting league sa bansa, na tinalo na daw ang PBA.

Walang kukurap mga ka-Benchwarmer, patuloy po nating suportahan ang ating mga liga at ang lahat ng atleta sa bansa.