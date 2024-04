Royce Cabrera sinaluduhan sa husay nina Mon, Andrea, Ian

Walang duda na mahusay na aktor talaga si Royce Cabrera. Katunayan, puring-puri siya ng mga faney, lalo na mga kapwa niya artista, na super galing nga raw na aktor.

Si Royce ang gumaganap na Ren sa ‘Makiling’ na nalantad na nga ang tunay na pagkatao.

Nakakaloka nga ang upcoming episode ng Makiling na kung saan ay humihingi ng tulong si Royce sa kanyang mga mayayaman, powerful na mga relative. Sa eksenang `yon nga ay hindi naawat ang paghanga ng mga kasamahan niyang artista.

“Yung scene namin na nagmamakaawa si Ren (Royce) was a total twist of his character. Grabe ‘yung ibinigay niyang transformation, from his tough character (as one of the Crazy 5) to a weak one begging for our mercy. And during that begging scene, hindi bumibitaw si Royce sa emotions niya kahit madaming shots and angles ang aming director. Grabe ‘yung discipline ni Royce as an actor. Ang galing niya!” sabi ni Mon Confiado.

“Napakahusay niya. Carried away kami sa kanyang performance. Naawa talaga ko sa kanya which I was not supposed to feel that way as Natalie but he was so good, of course internally, naramdaman ko ‘yung kaniyang desperation,” sabi naman ni Andrea del Rosario.

“‘Yung eksena natin na bugbugan, medyo mahirap ‘yun but we pulled it off. Dahil sa utmost talent mo, sa pinakita mong galing, pinakita mong 100 percent na dedication doon sa work mo. Hands down ako sa’yo dahil pinakita mo lahat ng makakaya mo. And most importantly your unique style of craft. You showed your signature talent. Ang galing eh, kasi you wouldn’t expect someone with this caliber doing their craft, doing an acting career na ganoon na ‘yung level ng expertise. Mukhang veteran na rin eh,” saad naman ni Ian de Leon.

Siyempre, masayang-masaya si Royce sa mga papuri sa kanya, na nagbunga nga ang pagsusumikap niya.

“Ni-relax ko ang body and mind ko. Nag-water ako ng marami para nasa condition ang sarili ko once na ginawa na namin ‘yung scene. Minemorize ko nang maigi ang lines at inintindi ko ang situation ni Ren para ‘yun ang maging inner monologue ko for the scene,” chika naman ni Royce.

“Every role naman na ginagawa ko ay challenging for me kasi iba’t ibang objectives ang meron bawat character. Etong si Ren, ang naging challenge sa akin ay kung papaano ko kailangan i-maintain ‘yung pain and sadness niya kasi halos lahat ng tao na nakapalagid sa kanya ay iniwan na siya. At ang bigat no’n for me para dalhin buong week so kailangan ko mag-relax at bantayan din ang emotion ko bilang Royce para hindi madala masyado sa emotion ni Ren,” dugtong na sabi pa ni Royce.

Well, sana all katulad ni Royce, na talagang pinatunayan, na hindi kailangang maging bida ka, para maging mahusay na aktor. (Dondon Sermino)