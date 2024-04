Kinondena ng mga kongresista ang survey ng Pulse Asia kaugnay ng panukalang amyendahan ang Konstitusyon dahil sa mga tanong umano na ang direksyon ay upang tutulan ng publiko ang panukalang reporma.

Para kina House Assistant Majority Leaders Jil Bongalon ng Ako Bicol Partylist, Reps. Paolo Ortega V ng La Union, Zia Alonto Adiong ng Lanao del Sur, House Majority Leader Manuel Jose “Mannix” M. Dalipe ng Zamboanga City, Deputy Speaker David “Jayjay” Suarez ng Quezon, House Deputy Majority Leader at Tingog Party-list Rep. Jude Acidre, at House Deputy Majority Leader Janette Garin mayroong mga isinamang tanong sa survey na nagdulot ng kalituhan sa mga respondent na dahilan upang tutulan nila ang panukalang pagbabago.

“The wording of the questions used by Pulse Asia seemed designed to lead respondents towards a particular viewpoint on Charter amendments,” ani Bongalon, isang abugado.

Kasama umano sa tanong ng survey ay ang pagbabago ng porma ng gobyerno mula unitary system patungong federal system, pagpapalawig ng termino ng mga kasalukuyang nanunungkulan, pagbabago ng sistema ng gobyerno mula presidential system patungong parliamentary system, at paglipat ng lehislatura mula bicameral patungong unicameral.

Para naman kay Ortega, bias ang tanong kaugnay ng pagpayag sa mga dayuhan na pagsamantalahan ang likas na yaman ng Pilipinas.

“The survey questions, particularly those addressing contentious issues such as term extension, foreign exploitation of natural resources, and a shift from a presidential to a parliamentary system of government, may have inadvertently skewed responses and fostered opposition to Cha-cha,” sabi ni Ortega.

Para naman kay Adiong, mahalaga na maging akma ang mga tanong sa survey sa panukalang pag-amyenda.

Naniniwala naman sina Dalipe, Suarez, at Garin na ang taumbayan sa pamamagitan ng isang plebisito at hindi ang survey ang magdedesisyon kung dapat bang amyendahan ang Konstitusyon.

Binatikos rin ni Dalipe ang pagkakasingit ng mga tanong na walang kaugnayan sa isinusulong na economic Charter reform na limitado lamang sa pag-amyenda sa economic provisions.

Ganito rin ang sinabi ni Suarez. “Including unrelated questions in the survey only serves to confuse and mislead the public.”

Dismayado rin si Garin sa mga tanong ng survey na aniya’y tila pagtatangka na impluwensyahan ang opinyon ng publiko.

“Surveys should reflect the real concerns of the people, not push a particular agenda,” ayon pa kay Garin, dapat ding taglay ng survey ang wasto at makatotohanan na mga paksang tinalakay sa Kongreso,” sabi nito.

Ayon kay Garin malayo rin ang naging resulta ng ibang survey kumpara sa lumabas sa survey ng Pulse Asia kung saan 74 porsyento ang nagsabi na hindi dapat amyendahan ang Konstitusyon ngayon samantalang 8 porsyento lamang ang pabor na napapanahon itong gawin.

“This looks more like a statistical impossibility. In last year’s Pulse Asia survey on Charter amendments, March 2023, almost 45% are in favor of amending the Constitution. Tapos ngayon, 8% na lang? This is highly improbable if not impossible,” sabi ni Garin.

Ipinunto rin ni Garin ang resulta ng survey ng marketing research firm na Tangere kung saan 52 porsyento ng mga Pilipino ang pabor na amyendahan ang Saligang Batas.

Sinabi ni Garin na taliwas din ang resulta ng survey ng Pulse Asia sa inisyatiba ng People’s Initiative for Reform, Modernization and Action (PIRMA) na nakapangalap na ng 12 porsyento ng pirma pabor sa pagsasagawa ng People’s Initiative.

Batay naman sa survey ng OCTA Research, sinabi ni Garin na nananatiling pangunahing ikinababahala ng mga Pilipino ang tumataas na presyo ng bilihin gaya ng pagkain.

“The latest Pulse Asia survey utterly failed to highlight what the heart and soul of our discussions in the House of Representatives regarding the bid to amend the 1987 Constitution; that is, to have a laser-focus on just economic-themed amendments,” ani Acidre.

“This Pulse Asia survey is riddled with questions and scenarios that spread fear among Filipinos about Cha-cha. By this reason alone, the survey results are invalid, unfair, and inapplicable to the current situation,” diin pa ng kongresista.