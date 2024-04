PORMAL nang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr, si Police General Francisco Marbil bilang bagong hepe ng Philippine National Police (PNP).

Nanumpa si PGen. Marbil bilang ika-30 pinuno ng pambansang pulisya kapalit ni Gen. Benjamin Acorda Jr. kahapon nang umaga sa Camp Crame, Quezon City.

Sa kanyang mensahe, tiniyak ng bagong hepe ng PNP na isusulong niya ang smart policing program para mas mahusay na magampanan ng mga pulis ang kanilang trabaho sa gitna ng mga pagbabago sa lipunan dulot ng modernong teknolohiya.

“To begin, we shall prioritize integrating the PNP-secured mobile artificial intelligence-driven in real-time smart policing program and ICT development roadmap in our operations, including an active drive to recruit and train a new generation of police officers and support staff with technical expertise and specialized IT skills,” pahayag ni Marbil

“As the 30th chief of the PNP, it is my intention to build on the strides made so far to ensure that there is both continuity and improvement that the PNP remains effective on its job while evolving to become a modern Filipino police force for a modern Filipino society,” dagdag nito.

Isusulong aniya niya ito sa pamamagitan ng pagtiyak ng kalidad ng mga lider ng PNP, pagpapahusay sa kapabilidad ng mga pulis na itaguyod ang batas at pagpapaangat sa tiwala ng mamamayan sa PNP.

Ipatutupad din aniya niya ang isang “wholistic approach” sa pagpapaangat ng productivity ng PNP sa pamamagitan ng pagpapahusay sa kakayahan ng mga pulis at ‘leadership by example.’

Si Marbil ay mistah ni Acorda sa Philippine Military Academy (PMA) Class of 1991.

Bago mapili upang pamunuan ang 220,000 miyembro ng PNP, si Marbil ay naging hepe ng Directorate for Comptrollership mula Mayo 2, 2023 hanggang Abril 1, 2024.

Nagsibi din ito bilang regional director ng Police Regional Office (PRO) 8 mula Agosto 8, 2022 hanggang Mayor 2023 at hepe ng Highway Patrol Group (HPG) mula Nobyembre 19, 2021 hanggang Agosto 8, 2022.(Edwin Balasa)