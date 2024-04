Para sa kalikasan, para sa kinabukasan

Isa sa mga masamang epekto ng climate change ay nadarama na natin ngayon. Ayon sa Department of Science and Technology (DOST), 37 na lalawigan ang nakakaranas sa ngayon ng matinding tagtuyot dahil sa El Niño. Maging dito sa Metro Manila ay nagsisimula na ang matinding init ng panahon.

Ang El Niño, kung saan nakakaramdam ng matinding tag-init, ay hindi bagong weather phenomenon. Pero dahil sa climate change, bawat taon ay patindi nang patindi ang init ng panahon na dala ng El Niño.

Hindi lamang ang El Niño ang naapektuhan ng climate change. Maging ang ulan ay palakas na nang palakas at bigla na lamang bubuhos kahit wala namang bagyo.

Ganyan ang nangyari sa Davao City noon. Kahit walang typhoon signal ay binaha ang lungsod dahil sa walang tigil na malakas na pag-ulan na dulot ng climate change.

Kaya naman dapat ay matagal na tayong nagsasagawa ng mga hakbang para labanan ang ganitong pagbabago ng panahon. Ilan sa mga hakbang na ito ay ang pagtatanim ng mga puno at mga halaman, ang pagprotekta sa ating mga kagubatan at ang reforestation.

Noong 2011 ay sinimulang ipatupad ng gobyernoo ang National Greening Program. Naging matagumpay ito ayon sa Philippine Institute of Development Studies (PIDS) dahil lumagpas sa target na 1.5 milyon ektarya ang mga nataniman ng puno. Nalagpasan na rin ng programa ang nagawa ng gobyerno para sa reforestation sa nakalipas na mahigit 50 taon.

Pinagpatuloy ang programa sa ilalim ng Expanded National Greening Program na ang layunin naman ay ma-rehabilitate ang mga natitirang napanot na kagubatan na may lawak na 7.1 million ektarya. Ang target deadline nito ay sa taong 2028.

Para ang programa ay umabot hanggang sa mga barangay, ang inyong Kuya Pulong ay nagpanukala ng House Bill 9999. Ang layunin ng ating bill ay maipatupad ang greening program, gayundin ang proteksyon at rehabilitasyon ng mga kagubatan sa barangay level.

Malaki ang epekto ng barangay greening at forest rehabilitation sa mga lugar na kung saan nakalbo na ang kagubatan at may banta ng mga landslide at pagbaha.

Ibababa ang pag-iimbentaryo ng mga yamang gubat sa barangay level sa pamamagitan ng pagbuo ng Barangay Environment Committee. Kailangan ito para maisaayos at mapag-alaman kung paano maisasagawa ang greening at forest rehabilitation program. Prayoridad ng greening program sa ilalim ng bill ang pagtatanim ng mga endangered na puno.

Nakasaad din sa bill na pagtutulungan ng Department of the Interior and Local Government (DILG), Department of Environment and Natural Resources (DENR) at Climate Change Commission (CCC) ang pagiging matagumpay ng programa.

Sa pamamagitan ng mga inisyatibong tulad ng nakasaad sa ating panukalang batas, maitutuon ang pansin ng bawat Pilipino sa pangangalaga ng kalikasan na siyang susi sa magandang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. @@@