Kapuso na ang K-Pop idol na si Nancy McDonie.

Ngayong araw nga ay opisyal nang winelcome ng GMA-7 si Nancy bilang kanilang bagong Kapuso sa mga social media post nila.

Si Nancy nga raw ay dagdag sa kanilang ‘diverse and stellar roster of talents’.

Noong Linggo pa lang ay marami na ang nakahula na si Nancy ang bagong Kapuso sa naging teaser post ng GMA Network.

Hindi ito ang unang pagkakataon na naging under ng isang network sa Pilipinas si Nancy dahil noong 2020 ay naging bahagi siya ng Star Hunt, na isa sa mga talent arm ng ABS-CBN.

Sa taong din iyon in-announce ng Kapamilya ang proyektong pagsasamahan sana nila ni James Reid, ang ‘The Soulmate Project’.

Hindi nga ito natuloy dahil nagkaroon ng pandemic at nawalan ng franchise ang ABS-CBN.

Nakilala si Nancy nang maging bahagi siya ng K-Pop idol girl group na Momoland na sumikat sa buong mundo dahil sa mga kantang ‘Bboom Bboom’ at ‘Baam’ na nag-Top 4 at Top 5, respectively, sa US charts ng Billboard.

Noong January 27, 2023 ay inanunsyo ng South Korean entertainment agency na MLD Entertainment ang pag-alis ng MOMOLAND sa kanila at noong February 14, 2023 ay tuluyan na ring na-disband ang nasabing grupo.

Ngayong Kapuso na si Nancy ay excited na ang kanyang Pinoy fans sa kung sinong Kapuso actor ang makakapareha niya sa proyekto niya sa GMA-7, pero wish pa rin ng iba na sana matuloy pa rin ang tambalan nila ni James dahil may chemistry nga sila.

Exciting! (Byx Almacen)