Napunta sa home for the aged

Ano po kayang ibig sabihin ng panaginip ko kung saan nakita kong nasa home for the aged ako kasama ang matatanda na inaalagaan ko? Hindi naman ako malapit sa mga matatanda sa totoong buhay kaya nagtataka ako sa panaginip na ito. Salamat sa sagot.

Marivic

Ang panaginip tungkol sa mga nakatatanda ay generally nagsasabi sa atin ng kagustuhan mo na magkaroon ng wisdom at experience sa buhay.

Kadalasan, lumalas sila bilang mga tagapayo sa ating panaginip na siyang hinahangad din natin sa waking life. Maaaring sa ngayon ay dumaan ka sa isang pagsubok at gusto mong magkaroon ng isang taong gagabay sa iyo para magsabi ng katotohanan o tamang daan para maisagawa mo nang tama ang anumang mga pinaplano mong gawin.

Ang panaginip na ito ay tungkol sa paghing mo ng tulong sa ibang tao na mas may experience sa iyo. Hindi naman kailangan na matanda talaga, pero dahil simbolo sila ng pagkakaroon ng experience at wisdom, ang matatanda ang lumabas na imahe sa iyong panaginip.

Isang magandang pangitain ang makakita ng maraming matatanda sa panaginip, lalo pa kung nagsasama-sama sila at nag-uusap. Isa itong sign na taglay mo ang creativity at cleverness para magtagumpay ka sa buhay.

Sinisimbolo rin ng mga nakatatanda sa panaginip ang pagkakaroon ng honor, rank, yaman, at mabahang buhay – mga katangian na maaaring wish mo na magkaroon ka rin balang araw.

Sinasabi rin ng panaginip mong ito na naggo-grow ka na bilang isang indibidwal. Maaaring hindi mo ito napapansin dahil araw-araw mong nakikita ang iyong sarili pero kung sa point of view ng iba, makikitang iba ka na sa dating ikaw. Marami nang nangyari o karanasan ang nasaksihan mo kaya naman iba na rin ang iyong pananaw ngayon.

Kung sa panaginip mo ay nakita mong masyaa ang mga matatanda na iyong nakasama, nangangahulugan ito na mahal na mahal ka ng mga taong nasa paligid mo at gusto ka nilang protektahan at makitang laging masaya. Sinasabi rin nito na tamang landas ang pinili mo.

Kapag naman nakikipag-usap ka sa isang nakakatanda as iyong panaginip at binigyan ka niya ng advice, nagbibigay ng babala ang iyong panaginip at sinasabing mayroon kang makakaharap na mga hamon.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com