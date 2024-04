Nangangamoy Paris! Rosegie Ramos namuro sa Olympics

Namurong makapasok sa 2024 Paris Olympics si Pinay weightlifter Rosegie Ramos matapos manguna sa Group B ng women’s under-49kgs ng 2024 International Weightlifting Federation (IWF) Olympic Qualifying Tournament, Lunes ng hapon sa Phuket, Thailand.

Nanguna ang 20-anyos mula sa Zamboanga City sa kabuuang 190kgs matapos buhatin ang 87kgs sa snatch at 103kgs sa clean and jerk tungo sa huling daan upang makapasok sa Summer Olympic Games, habang hinihintay nito ang pormal na resulta ng Group A, na isinasagawa pa habang inilalathala ang istoryang ito kahapon.

Naungusan ng two-time Asian Junior Championships gold medalist ang mahigpit na karibal na sina No. 11 seed Ana Gabriela Lopez Ferrer ng Mexico sa total na 187kgs mula sa 87kgs snatch at 100kgs sa clean and jerk, habang pumang-apat si No. 2 ranked Chanu Saikhom Mirabai ng India sa 184kgs mula sa 81kgs sa snatch at 103 sa clean and jerk.

Sakaling pumalyang makakuha ng mas mataas na buhat sina 10th ranked Katherin Oriana Echandria Zarate ng Venezuela, 12th seed Lin Cheng Jing ng Chinese Taipei at 13th place Giulia Imperio ng Italy sa Group A ay masisigurong mabibilang na ikapitong Filipino na sasalpak sa Olympiad si Ramos.

Hindi naman pinalad ang isa pang Pinay weightlifter na si Lovely Inan na mahigitan ang 12 katunggali nang tumapos ito sa huling puwesto sa nakuhang 79kgs sa snatch, habang nabigo itong makuha ang 101kgs sa clean and jerk.

Bukod kay Ramos, umaasa rin ang pamunuan ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas (SWP) na magagawang makapagpadala ng pinakamaraming mambubuhat na Pinoy na atleta sa Summer Olympic Games sakaling magtagumpay ang mga pambatong nasa mataas na World rankings na sina 2020+1 Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo sa women’s 55kgs, John Fabuar Ceniza sa men’s 61kgs at Vanessa Sarno sa women’s 71kgs.

Maaari lamang makapasok ang Top 10 lifters para makakuha ng quota place para sa kani-kanilang bansa, gayundin ang tig-isang IWF Olympic Continental rankings at para sa host country o universality place sa pamamagitan ng IWF Olympic Qualification Ranking tournaments simula Agosto 1, 2022 hanggang Abril 28, 2024. (Gerard Arce)