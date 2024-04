Mas mahaba ang Holy Week break ng ilang estudyante dahil kanselado ang pasok sa ilang klase nitong Lunes, Abril 1 hanggang Abril 2 dahil sa matinding init.

Kabilang dito ang face-to-face class sa preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong eskuwelahan sa Bacolod City at Isabela sa Negros Occidental at sa Roxas, Capiz.

Hanggang Martes din suspendido ang klase sa preschool hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong eskuwelahan sa pampubliko at pribadong paaralan sa Iloilo City.

Wala namang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskuwelahan sa Kabankalan, Negros Occidental nitong Lunes.

Suspendido naman ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskuwelahan sa E.B. Magalona, Negros Occi-dental hanggang Martes.

Nasa modular mode naman ang klase sa Bago City, at Hinoba-an Negros Occidental, pati ang Silay City hanggang Abril 2.

Half-day naman ang pasok sa Tantangan, South Cotabato sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan mula Abril 1 hanggang 15 sa lahat ng antas.

Alinsunod sa memorandum ng Department of Education, maaaring magkansela ng face-to-face class ang mga pampubliko at pribadong eskuwelahan dahil sa matinding init.

Sa pinakahuling heat index bulletin ng Pagasa, apat na lugar sa bansa ang makakaranas ng “danger” level na heat index kung saan papalo ang damang init mula 42 hanggang 51 degrees Celsius. (Natalia Antonio/Vick Aquino)