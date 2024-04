Mas bet ni Nadine Lustre ang P-pop kesa sa K-pop!

Pinapili kasi si Nadine sa kanyang recent interview kung ano ang mas gusto niya K-pop o P-pop?

Pinusuan ng netizens at ng Pinoy music lovers ang trending video ni Nadine Lustre sa social media kung saan makikitang sumasayaw ito ng Tinikling habang sumasagot sa mga tanong na ibinabato sa kanya.

Hindi naman nag-elaborate ang aktres kung bakit mas gusto niya ang P-pop.

Pero nagdiwang nga sa online world ang mga supporters ng P-pop artists at super thankful sila kay Nadine.

Kung marami ang humanga sa aktres, marami rin ang nadismaya na nilaglag niya ang K-pop. Pero dedma na lang ang fans ng aktres sa mga basher ng idol nila.

Kung matatandaan, nagsimula rin ang aktres bilang isa sa mga original member ng all-girls sing and dance group na Pop Girls ng Viva Entertainment noong 2009.

Komento nga ng netizens, isa raw si Nadine sa pioneer ng P-pop bago pa man ito maging ganap na aktres.

Sa nasabi ring interview ay binanggit ni Nadz na ang mas gusto niya ang kumanta kesa umarte at mag-model.

Horror naman ang klase ng pelikulang mas gustong gawin ng aktres. Mas bet niya ang manakot ng audience kesa magpaiyak at magpakilig.

Kahit sobrang pagod at hingal naman dahil sa pagsasayaw ay game na game nitong sinagot ang lahat ng mga tanong sa kanya para sa One Down Tinikling Round.

Halatang nag-enjoy ang morena aktres sa pagsasayaw ng Tinikling habang nakikipagtsikahan.

Bongga! (Ogie N. Rodriguez)