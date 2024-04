Martin Nievera, Pops Fernandez sabay dadalawin apo

Pagdating sa concert, iba pa rin talaga ang tambalang Pops Fernandez-Martin Nievera!

Hindi nga sila basta-basta pakakabog sa ibang concert performers.

Kaya nga sobrang excited ang fans kapag magkasama ang former couple sa isang concert.

At ngayong June nga, pa-Amerika sina Pops, Martin para mag-concert.

May tatlong shows nga sila.

Una ay sa Choctaw Casino & Resort sa Oklahoma on June 1. Next on June 2 sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California. Last ay sa Cache Creek Casino Resort sa Brooks, California.

Parehong excited sina Pops, Martin sa tatlong shows nilang ‘yon sa Amerika.

At nang makausap nga namin si Pops, naikuwento niyang sabay nilang dadalawin ni Martin ang first apo nila na si Baby Finn.

Hindi nga lang sure si Pops kung sa Chicago, Illinois nila dadalawin si Baby Finn o sa Las Vegas, Nevada nga.

“Sana nga madala na si Baby Finn sa Las Vegas,” sey ni Pops.

Kung si Pops nga pala ay LolliPops bilang lola, si Martin naman ay Lilo ang itatawag ni Baby Finn kapag nakakapagsalita na ang bata.

‘Yun na! (Jun Lalin)