Marissa Delgado kinabahan, nailang kay Marian Rivera

Aminado ang beteranang aktres na si Marissa Delgado na nailang siya kay Marian Rivera noong una niya itong nakasama sa taping.

“Noong una siyempre, first time ko siyang makatrabaho, nanonood-nood lang ako sa kanya. Na ‘Hello Marian’, ang payat na babae, napaka-fragile niya. Tapos, beso-beso, tapos ‘yun na, balik na ako sa kuwarto ko.

“Eh, minsan lang kaming nagkakakeksena, eh.

“Pero lately nga, this is what I felt, parang close na kami. Parang more than hi and hello na. At saka, noong una, natatakot ako, medyo ilag ako, kasi dahil siguro tagahanga nga niya ako.

“Gandang-ganda ako sa kanya.

“Pero ngayon nga, super saya na namin sa set. Naglalaro na lang kami.

“Si Max Collins kasi ang madalas kong kaeksena sa serye. Si Marian, minsan nakakasama ko,” sabi ni Marissa.

Anyway, naiintindihan naman ni Marian ang mga ganung pakiramdam, na sa simula ay nahihiya sa kanya ang ibang mga bagong nakakasama niya sa trabaho. Pero, ang maganda nga raw ay nagiging magandang impluwensiya siya sa kanila.

Ang serye ngang ‘My Guardian Alien’ ang proyekto nina Marian, Marissa, at kasama nga si Gabby Concepcion, under GMA-7.

Anyway, sabi nga pala ni Marissa, hinding-hindi siya aalis sa pag-arte kahit matanda na siya.

“Busy rin naman ako sa bahay at business. Pero, iba kasi ang showbiz. Pag may project ako, ang saya-saya ko.

“Sa akin, kahit pelikula pa `yan o serye, okey sa akin. Huwag lang sabay-sabay, o huwag masyadong puyatan talaga. Pero, laban pa rin ako sa pag-arte.

“Sa akin, kung ano ang nandiyan, game ako. Gusto ko lang alagaan ang desire ko, ang pagiging artista talaga,” sabi ni Marissa.

Pinayuhan nga niya ang mga batang artista ngayon na mahalin ang trabaho, dahil wala ka na raw ibang trabaho na mahahanap na libre ang pagkain sa set, at malaki pa ang bayad.

Bongga! (Dondon Sermino)