Lovi Poe sa April 6 na uwi ng ‘Pinas

Ngayong Sabado na ang balik sa bansa ni Lovi Poe.

Kahit nakapagsimula na ng kanyang Hollywood career si Lovi ay nangako siyang hinding-hindi iiwanan ang Philippine showbiz.

Sa katunayan, sa April 9 ay sisimulan na niya ang shooting ng kanyang ‘Guilty Pleasure’ movie sa Regal Entertainment, Inc. ng mag-inang Mother Lily at Roselle Monteverde.

Sina JM de Guzman at Jameson Blake ang leading men ni Lovi sa pelikulang ito ni Direk Connie Macatuno.

Malaman na pagkatapos ng pelikulang ito ay babalik muna siya sa Los Angeles, California kung saan sila based ng mister niyang si Monty Blencowe na isang scientist at Hollywood producer.

Ang ‘Untamed’ action movie niya na under Regal din ay pamamahalaan ni Direk Richad Somes ay babalikan na lang niya.

Ang third movie niya na gagawin din sa Pilipinas pero ipapalabas internationally ay siya na mismo ang producer under her own film outfit, ang C’est Lovi Productions.

Si Jerrold Tarog naman ang direktor ng proyektong iyon na may ibang Hollywood stars sa cast, ha!

Bongga!