LeBron James nagpasabog ng 9 tres laban sa Brooklyn

KALABAW lang ang tumatanda kay LeBron James.

Sa kanyang 1,485th NBA career game, pinantayan ni James ang season-high 40 points para ihatid ang Los Angeles Lakers sa 116-104 panalo laban sa Brooklyn Nets Linggo ng gabi (Lunes sa Maynila).

Nagsalansan din si James ng 9 for 10 shooting sa 3s para parehasan ang career-high.

Tayuan ang sellout crowd sa Barclays Center habang tinutuhog ni LeBron ang sunod-sunod na 3s sa fourth quarter. Sa pangatlong pagkakataon ngayong season, umiskor siya ng 40 – huli noong March 16 sa home loss nila sa Golden State.

Alam ni James, 39, na papunta na siya sa retirment.

“I’m not going to play another 21 years, that’s for damn sure,” aniya. “I don’t know when that door will close, but I don’t have much time left.”

Si James at Michael Jordan pa lang ang players na ilang beses umiskor ng 40 bilang 39-year-olds. Dalawang beses na itong ginawa ni LeBron, tatlo kay Jordan na naglaro hanggang 40 years old.

May pitong laro pa sa regular season, nanatili sa 9th place sa West ang Lakers (42-33). Puwede nilang habulin sa 8th ang Kings (43-31) o Suns (43-31) sa 7th.

Nagdagdag ng 24 points, 14 rebounds si Anthony Davis, may 20 at 10 si Rui Hachimura sa LA.

Kinapos ang 30 points ni Cam Thomas sa Nets (29-46) na 11th sa East. (Vladi Eduarte)