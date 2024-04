Kim Chiu bet makipag-bardagulan, awayan kay Barbie Forteza

Sa wakas, nasundan na rin ang vlog ni Barbie Forteza, makalipas ang tatlong buwan.

Kaloka nga mag-content si Barbie sa YouTube! Imagine, sa loob ng isang taon, apat na beses lang siyang nag-upload.

Eh kasi naman, ang lalaki ng mga guest niya, tulad nina Bea Alonzo, Luis Manzano, at ngayon nga ay si Kim Chiu. Winner, ‘di ba?

Anyway, ‘Coffee Talk with Barbie Ep. 3: Ms. Kim Chiu’ nga ang drama ni Barbie. At binuking nga agad niya na nag-submit pa siya ng mga tanong sa kampo ni Kim!

Pero, umamin nga si Barbie na super fan talaga siya ni Kim, na hindi pa siya artista, pinapanood na niya ito.

Unang tanong nga ay ang tungkol sa routine ni Kim sa trabaho, kung paano siya nagsisimula sa trabaho.

“Happy mood na, at lahat binabati mo, hindi ‘yung pinipili mo lang kung sino gusto mong batiin. Dapat masaya lang, para magaan ang trabaho. Hindi sila natatakot na ‘pag dumating ka, ‘Ay nandiyan na naman si Kim,” chika ni Kim.

“Gusto kong ma-experience ang good morning ng isang Kim!” hirit ni Barbie.

“Halika, mag-work tayo!” sey ni Kim kay Barbie, na sinundan nang ‘Wala nang imposible’.”

Sa chikahan nila ay nabuking din na ang mga kinamumuhiang eksena ni Kim ay ang mga hospital, sementeryo scene, o ‘yung namatayan. Naranasan daw niya sa tunay na buhay `yon, noong mamatay ang kanyang nanay.

“Hirap na hirap akong puntahan ‘yon, at hirap na hirap din akong alisan `yon! Ayoko talaga ng ganun. Hirap na hirap ako!” sabi ni Kim.

Napag-usapan din ang tungkol sa breakup scene, na kung in real life ba, parang naranasan na ni Kim ang eksenang ginawa niya sa harap ng kamera.

“May mga lines. Nakalimutan ko na. Hahahaha!” sabi ni Kim.

“Pero may mga lines, kasi ‘pag nagbi-break naman talaga ang mga tao, pare-parehas lang ang sinasabi. Pare-parehas lang ang dahilan, mapa-acting man `yan o personal,” sey ni Kim.

Inusisa rin ni Barbie si Kim tungkol sa pananaw nito sa mga love team?

“Formula talaga siya sa Philippine movies o TV. Tayong mga Pinoy, favorite natin `yon na makapanood ng ganun.

“Mas maraming fans ang love team ngayon, dahil sa digital platform. Masaya ang maging parte ng isang love team.

“Lalo na may mga fans na sumusuporta. Lumawak din ang pag-iisip ng mga fan. Marunong na silang ihiwalay ang reel and real.

“Noon kasi, kapag love team, kayo na talaga, magpakasal na kayo, bawal kang mang-lalaki o mam-babae! Triggered ako. Hahahaha!

“Pero mahirap din talaga ang love team noong araw. Ngayon mas madali siya,” sambit ni Kim.

Tanong ni Barbie, paano ginagawa ni Kim ang lahat ng ginagawa niya ngayon tulad ng trabaho, personal na buhay, negosyo, at kung ano-ano pa. At paano nito ginagawa ang personal life na intact pa rin?

“Time management. Kasi para sa akin, importante ang oras, oras sa work, oras sa pamilya, oras sa sarili. Dapat mahahati-hati talaga `yon.

“After pandemic, limitado na ang oras natin. Hindi natin alam kung today artista pa ba ako, o bukas patay na ba ako? So, parang kung ano ang puwede kong gawin, gawin ko na ngayon.

“Kasi hindi natin alam, kung bukas kilala pa ba ako ng mga tao? O may trabaho pa ba ako?

“Kaya ‘Can’t say no challenge’ tayo. Na ‘pag sinabing, ‘Kim gawin mo ito.’ Okey. Go.”

Napag-usapan din ang tungkol sa mga paboritong pelikula ni Kim.

Una ang ‘The Notebook’, ‘Pretty Woman’, ‘Titanic’, at siyempre ang ‘Magnifico’ na bida si Jiro Manio.

“’’Yun ang unang pelikula na iniyakan ko. Lalo na noong sinusukatan niya ang lola niya para sa kabaong!” chika ni Kim.

At siyempre, sa panghuli ay tinanong ni Barbie si Kim na kung mabibigyan sila ng chance na magkatrabaho, ano ang role o project na bagay sa kanila?

“Since marami tayong energy. Gusto ko `yung nakakatawang pelikula. Funny na magkapatid, na baliwan, magkaaaway, pero nag-reconcile, ‘yung naglalabanan!” sey ni Kim.

“So, comedy na ‘Frozen’?” suhestiyon ni Barbie kay Kim.

“Yesssss! Ako si Elsa, ikaw si Anna!” tumitiling sabi ni Kim.

“Kasi dapat bigyan lang natin ng happiness ang mga tao. Gusto ko ang ganun, na nagbabardagulan, pero nararamdaman ang love!” sey pa rin ni Kim.

Bongga! (Dondon Sermino)