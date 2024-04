Kathryn Bernardo, Daniel Padilla patuloy na ginagawan ng intriga

Nakakaloka dahil hanggang ngayon ay ayaw tigilan ng intriga ang mag-ex na sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla!

Ngayon nga ay may intriga na naman ang mga kalahi ni Marites.

Tanong nga nila — inambahan nga ba ni Daniel at tila may balak pagbuhatan ng kamay si Kathryn?

Nakakaloka, pero ito ang pinagtatalunan ng mga netizen nang kumalat sa X (dating Twitter) ang video kung saan makikita na magkaharap na nag-uusap ang KathNiel nang tila biglang nainis si Daniel kay Kath at lumapit ito nang bahagya sa dalaga at inambahan ng kamao niya. Dinedma lang ito ng aktres, tinitigan lang ni Kath ang aktor, sabay smile sa kamera na nakatutok sa kanila.

Kuha ang nasabing video clip sa red carpet event ng Star Magic Ball noong 2017. Naka-live stream ito kaya marami ang nakapanood ng nasabing eksena. Hindi ito pinag-usapan noon. Dedma ang KathNiels. Pero may ilang fans ang nag-save ng nasabing short video at inilabas nga ito last weekend, eksaktong apat na buwan mula nang isinapubliko ng KathNiel ang kanilang paghihiwalay.

Pero hindi kaya nagbibiruan lang sina Daniel, Kath that time?

Bakit naman kasi gagawin iyon ni Daniel lalo na at alam naman niyang may nakatutok na camera sa kanila, ha!

Actually, marami pang video ang kalat ngayon sa X na nagpapakita ng hindi umano kaaya-ayang eksena at hindi raw magandang pagtrato ng aktor sa dating girlfriend. Nakakaloka dahil ngayon lang ito sabay-sabay na naglalabasan. At binibigyan ng kulay ang mga eksenang iyon ngayong hiwalay na nga ang dalawa.

Marami ang nakisimpatiya kay Kath matapos mag-trending ang nasabing 2017 video. Inulan ng masasakit na mga salita ang aktor. Kung ano-ano ang tinawag sa kanya ng mga galit na fans.

“Ilang beses na rin naman pinagalitan ni Daniel si Kathryn sa harap ng kamera kapag maikli ‘yung suot niya or showing too much skin. Of course no one cared before kasi nga Deej is the standard kuno!”

“Kung sino pa ‘yung mahigpit at maraming bawal siya pa pala ang gagawa ng kalokohan.”

“Hindi namamalayan ng fans na red flag na pala ‘yon dahil sa kilig.”

“Nasa harap pa sila ng kamera niyan, imagine his behavior behind closed doors at sila lang dalawa.”

“Buti na lang break na kayo. Akala pa naman namin sobrang protective niya kay Kath, napaka angas niya.”

“This KathNiel breakup is getting more interesting!”

Siyempre, pinalagan ito ng KathNiel supporters at solid fans ni Deej. Marami rin ang nagtanggol sa aktor. Overprotective boyfriend lang daw si Daniel kay Kathryn.

Marami ring followers ang aktor na dinededma na lang ang pinag-uusapang video at binabati na lang ang idolo sa unang araw ng birth month nito. Sa April 26 nga ay magse-celebrate na ng 29th birthday ang aktor.

Anyway, tanging sina Daniel, Kath lang ang makakapag-explain ng totoong istorya sa kumalat na old video kaya hindi dapat husgahan basta-basta ang anak ni Karla Estrada, ha!

Samantala, nitong Lunes ay lumabas ang ‘The Self Love Issue’ ng Mega Magazine kung saan ang Asia’s Phenomenal Superstar ang nasa cover.

Tsika ng isang friend ko, selling like hot cakes nga raw ang nasabing issue ng fashion magazine. Ang bongga ng online sales nila. Iba pa rin talaga ang power ni Kathryn, ha!

Kung matatandaan sa Abante unang naisulat ang sexy magazine cover shoot na ito sa El Nido, Palawan ni Kath noong March 12.

Bongga!