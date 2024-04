Jericho may bagong Kapamilya project

Inilabas na ng mga taga-ABS-CBN Studios ang picture ni Jericho Rosales na kasama niya ang mga taga-Dreamscape Entertainment unit.

Sabi ng publicist nilang si Eric John Salut, “ANG PAGBABALIK!

“Asia’s award-winning actor returns! Jericho Rosales is all set to be part of a stellar Dreamscape Entertainment project.

“Coming soon!”

Na-excite naman ang fans ni Jericho.

Pero pahulaan pa nga kung anong project ang gagawin ni Jericho sa Kapamilya, ha!

Ang iba naman ay ini-insist na magka-project sana sila ni Kathryn Bernardo.

‘Yun na!