Nanawagan si dating Senador Antonio Trillanes IV kay Senador Imee Marcos na magsagawa ng imbestigasyon sa “secret deal” ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte sa China.

Ginawa ni Trillanes ang panawagan kasunod ng pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may “verbal agreement” si Duterte sa China na hindi puwedeng maghatid ng construction supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

“Better yet, I am requesting you, as the chairperson of the Senate foreign relations committee, to conduct an inquiry to shed light on the matter and also include Duterte’s secret deal with Ayungin,” ani Trillanes.

Sinisi ni Sen. Marcos sina Trillanes at dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III kung bakit naokupahan ng China ang Scarborough Shoal dahil sa isinagawang negosasyon ng dating senador sa Beijing.

“Just to be clear, ang pagiging backchannel negotiator ay isang foreign policy tool ng isang bansa para malutas ang mga problemang hindi kayang malutas ng formal of front channel ng [Department of Foreign Affairs]. Hindi po ito illegal,” paliwanag pa ni Trillanes. (Dindo Matining)