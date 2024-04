Hidilyn Diaz-Naranjo tanaw na ticket para sa 2024 Paris Games

IPOPORMALISA ni 2020+1 Tokyo Olympics women’s weightlifting gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo ang kanyang makasaysayang ikalimang sunod na pagtuntong sa Olimpiada sa pagsungkit sa kinakailangang puntos sa pagsabak nito sa sa International Weightlifting Federation World Cup na gaganapin simula ngayong Martes sa Phuket, Thailand.

Inaasahan ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas (SWP) na apat sa pitong miyembro ng pambansang koponan sa pangunguna ni Diaz-Naranjo ang makakatuntong sa quadrennial Games sa pagsabak sa torneo na nakataya ang mga qualifying points sa gaganapin ngayoung Hunyo na Paris Olympics.

Ang IWF World Cup ang ikaanim at huling torneo ni Diaz-Naranjo na isa sa mga kinakailangan para makapag-qualify sa torneo maliban pa sa magiging puwesto nito sa overall ranking sa kanyang kategorya habang umaasa ang SWP na magkakaroon ito ng “Fantastic Four” na kauna-unahang pagkakataon at kasaysayan para sa bansa.

Hindi naman maiwasan ang tunggalian sa pagitan nina Elreen Ando at Diaz para sa Paris ticket sa women’s 59kgs class habang naghahanap din ng lugar ang iba pang lalahok na sina Vanessa Sarno sa women’s 71kgs, John Febuar Ceniza sa men’s 61kgs at Rosegie Ramos sa women’s 49 kilos.

Sasabak sina Ando at Diaz-Naranjo sa women’s 59-kilogram class A sa Abril 3.

Ang Boholana na si Vanessa Sarno ay magiging sentro sa Abril 7 sa pagsabak nito sa women’s 71kgs B, habang si Rosegie Ramos ay lumalaban na nitong Lunes, Abril 1, sa women’s 49kgs B.

Swak na sa Paris Games sina EJ Obiena (pole vault), Carlos Yulo (gymnastics), Aleah Finnegan (gymnastics), Eumir Marcial (boxing), Nesthy Petecio (boxing) at Aira Villegas (boxing). (Lito Oredo)