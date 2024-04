Heart Evangelista inaming Kapuso Queen si Marian Rivera

Marami nga ang natuwa sa naging pagbati ni Heart Evangelista sa pagbabalik ni Marian Rivera sa primetime teleserye after five years.

Isa nga si Heart sa Kapuso stars na winelcome ang Kapuso Primetime Queen para sa promo plug ng bago nitong teleserye na ‘My Guardian Alien’.

Heartwarming ang naging message ni Heart sa nasabing promo plug.

Sey niya, “It gives me so much pleasure to congratulate you, Madam Marian because after many, many years you are back where you belong on GMA Prime.”

Dagdag niya pa, “From my heart to yours, congratulations and welcome back, Queen of Primetime!”

Big deal ang pagbati ni Heart dahil matatandaang nagkaroon sila ng isyu ni Marian noong 2011 at late last year lang sila nagkaayos kaya sabi nga ng mga netizen, “The world is healing,” na raw.

Wish naman ng mga fans na sana magka-work ulit ang dalawa sa isang proyekto para mas lumalim pa ang friendship nila.

Samantala, talagang reyna ang treatment ng Kapuso network kay Marian dahil hindi lang si Heart ang bumati kay Marian pati na rin ang ibang Kapuso stars gaya nina Barbie Forteza, David Licauco, at Dennis Trillo.

Ngayon pa lang ay inaabangan na ang comeback teleserye ni Marian dahil makakasama niya for the first time si Gabby Concepcion at ang award-winning director ng ‘Maria Clara at Ibarra’ at ‘Firefly’ na si Zig Dulay.

Exciting! (Byx Almacen)