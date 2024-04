Health Insurance, Kailangan Pa Ba?

Sa pang araw araw nating pamumuhay, madami ang pangangailangan para tayo ay mabuhay. Kadalasan ay pera ang puno’t dulo ng pangangailangan. At alam natin na ang kalusugan ay nahuhuli sa mga prayoridad. Sa katunayan, hindiito napapansin hanggang may mangyari o may magkasakit. Pero paano na nga lang kung magkaroon ng karamdaman o maaksidente? Handa ba tayo sa mag posibleng gastusin? Lalo na kung napakadaming kakailanganin na mga laboratoryo, iba’tibang mga eksaminasyon, at isang katerbang mga gamot? Paanona lang kung mangangailangan ng mag procedures o biglaangoperasyon? Madalas hilo tayo sa paghanap ng pondo para magawa lahat nito. mayroon tayong insurance na ibinibigay ng pamahalaan, ang Philippine health insurance o Philhealth. May mga ilang karamdaman na nasasagot nito lalo na kung nasapampublikong ospital. Ngunit sa pribadong ospital, kaunti langang maisasagot nito. Madalas, wala pa sa 20% ng gastusin ang masasagot nito. karamihan naman, hindi nakukuhangmapakinabangan ang mga insurances dahil kusa itong inaalok ng mga bangko at life insurance companies.

Dito pumapasok ang mga health insurance maintenance companies o HMO. Karamihan sa mga empleyado ay mayroonnito. Lalo na kung nasa malalaking kumpanya.mayroon din naman individual o family membership, kaya lang hindi katuladng empleyado na kinakaltas sa sweldo, ito ay binabayaran tuladng ordinaryong insurance. Karamihan ng karamdaman ay covered ng HMO. Ngunit may dalawang mahalagang malamantungkol dito. Ang una ay kinakailangan ng Philhealth pa din dahil ang computation ng coverage ng HMO ay less of Philhealth. Ibig sabihin ay kung magkakano ang total bill, ibabawas ang Philhealth coverage at yun lang ang babayaran ng HMO. Kung walang Philhealth, ito ang babayaran. Ang pangalawa ay kinakailangan malaman ang mga inclusions at exclusions ng kontrata ng HMO. Ito ang mga karamdaman nababayaran ng HMO ang sakit o karamdaman at ang mag hindinila covered o babayaran. Karamihan sa mga exclusions ay mgaspine diseases, dental, mga aksidente lalo na kung galing sasports at kung mapatunayan na nakainaom o gumamit ng mgabawal na gamot. Karamihan ng mga ito ay naisasama naman sakontrata, yun lang kadalasan ay mas mataas ang premium naibinibigay. Kasama pa nito ang limit ng kontrata o coverage. Madaling masabi kung nasa 100,000 o 150,000 o 200,000 ang covered. Pero mayroong tinatawag na actual limit. Kung saanmaaaring may mga ibinawas na sa total na halaga o may tinatawag na per disease entity kung saan iba ang mga limt ng iba’t ibang karamdaman. Mahalagang malaman ito ng isangcovered ng HMO. Isama na dito ang mga pre-existing diseases, o mga implants, instruments o devices, pati mga reusable materials na kadalasan hindi covered.

Ano pa man ang kundisyon o maayos at walang sakit. Huwagnang antayin mangailangan pa dahil sa problema. Mahalagangmayroong mga kasangga sa gastusin sa panahon na mangailangan. Makipagugnayan sa inyong mag HR na opisinakung empleyado o sa mga ospital at klinika o health cener at barangay para maging insured sa sakit.

Hanggang sa susunod na Martes! Keep healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kapitbahay tuwing martes10am at Health Watch tuwing ikatlong linggo ng buwan 9am saDZEC1062) at Doc Rylan Facebook Live tuwing linggo ng 11am. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na#docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mgakomentaryo at katanungan.