Makatutulong umano ang hindi pagsusuot ng underwear ng kababaihan laban sa fungal infection ngayong mainit ang panahon.

Ito ang sinabi ni dating Health Secretary at incumbent Iloilo Rep. Janette Garin sa isang press conference nitong Lunes kung saan napag-usapan ang pahayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) na magpapatuloy ang mainit na panahon.

“‘Pag tag-init ang mga babae ay prone rin sa fungal infection, hindi ‘yan sexually transmitted disease, ‘yan ay dala ng ‘yong normal flora sa intimate area, sa pubic area, sa perennial area ng babae, kapag medyo basa, napapawisan at mainit ‘yong panahon ‘yan ay perfect petridish para dumami ‘yong fungi ‘yong candida albicans na nasa balat ay dadami siya kaya siya nagiging makati. So the more you scratch the more it will itch,” sabi ni Garin.

Itinama rin ni Garin ang maling paniwala na ang fungal infection ay isang sexually transmitted disease.

“May gamot naman ‘yan but you have to keep that area dry kaya nga minsan lalo na sa tag-init, wala lang malisya ‘no pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog it’s quite advisable na walang underwear pero naka-pajama ka naman or naka-shorts,” sabi ng lady solon.

“‘Yong ventilation na ‘yan ay epektibo para mapigilan or hindi na lumala ‘yong fungal infection,” dagdag pa ni Garin. (Billy Begas/Eralyn Prado)