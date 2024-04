Donny Pangilinan magpo-propose na ng love kay Belle Mariano

Patuloy pa rin ang pamamayagpag ng teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ sa streaming platform na Netflix.

Paanong hindi magiging patok, eh, mas nagiging interesting ang mga natutuklasan sa pamilyang Tiu plus dagdag pa riyan ang dobleng kilig na hatid ng SnoRene o MaTon nina Maris Racal at Anthony Jennings at ng main love team na BingLing o DonBelle nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Sa latest Netflix episode nga na lumabas noong Linggo, ay magtatapat na ng kanyang pag-ibig si Bingo (na character ni Donny) kay Ling (na character naman ni Belle).

Sa isang eksena nga ng BingLing ay niyaya ni Bingo ang dalaga na magkita sila.

Ask ni Bingo kay Ling, “G ka ba mamayang gabi? Magkita tayo.”

Nang tanungin siya nito kung bakit, “May sasabihin lang ako sa iyo,” ang naging sagot niya.

Ask naman ni Ling kay Bingo, “’Di ba pwedeng sabihin mo ngayon?”

“Pwede naman kaya nga lang mas okay kung mamayang gabi na lang,” sagot naman ni Bingo.

Um-okey naman si Ling na mas nagpangiti at nagpaalis ng kaba kay Bingo

Dahil nadidinig ng mamang at tatay-tatayan ni Bingo ang pag-uusap nila ni Ling ay nagtanong ito kung magtatapat na ba siya kay Ling?

Ask ni Mamang (na chatacter ni Nova Villa), “Ano ’yung pinag-uusapan niyo? Magtatapat ka na ba?”

Isang nakangiting “Opo” naman ang naging sagot ni Bingo sa kanyang Mamang.

Tuwang-tuwa naman ang pamilya niya sa kanyang naging sagot dahil matagal na nilang hinihintay na magtapat siya ng pag-ibig kay Ling.

Siyempre kilig to the max naman ang fans sa nasabing scene.

“Ang cute ng pagbitaw ni BINGO ng word na ‘OPO,’ natural na inosente ang dating.. NAKAKA-TEENAGER,” sey ng isang fan.

Samantala, sa nilabas na teaser para sa next episode ay makikitang matutupad na ang wish ng mga viewer na magpaputol ng buhok si Bingo.

Mas gwapong Bingo nga ang haharap kay Ling na mas nagpa-excite sa fans, ha!

Exciting!

Pero mas exciting kung sa totoong buhay ay aamin na sina Donny, Belle na magdyowa na nga sila.

At kung hindi pa sila magdyowa talaga, dapat tanungin na rin ni Donny si Belle kung puwede nga bang sila na talaga, ha!

Bonggels!