Dodgers inagawan ng panalo Cardinals

PUMITIK si pinch hitter Max Muncy ng two-run homer habang may isang out sa eighth inning at nag-rally mula four-run deficit ang Los Angeles Dodgers para agawan ng panalo ang St. Louis Cardinals 5-4 nitong Linggo.

May dalawang hits din si Teoscar Hernandez kasama ang isang home run para sa LA, dalawang beses umiskor si St. Louis rookie Victor Scott II, may tigalawang RBI (Run Batted In) sina Paul Goldschmidt at Brendan Donovan.

Iwan pa ang Los Angeles 4-2 papasok sa bottom eighth bago nag-rally. Idinikit ng isa ng pangatlong homer sa season ni Hernandez, ang solo shot sa left-center mula sa bato ni Andre Pallante, nakahirit ng walk si Chris Taylor bago pinalitan ni John King si Pallante. Pinaglayag ni Muncy ang hanging slider ni King tungo sa right-center wall.

Ni-retire ni Daniel Hudson ang unang tatlong batters ng Cards sa ninth para sa una niyang save, dalawang scoreless innings ang kinamada ni Nabil Crismatt para kolektahin ang panalo. (Vladi Eduarte)