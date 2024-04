Dehadong Jungkook nanilat sa Classic Cup

Nagpabibo sa mga karerista ang kabayong si Jungkook matapos nitong sikwatin ang korona sa 2024 Philracom Classic Cup na inilarga sa Metro Turf ss Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Sinakyan ni veteran jockey Mark Angelo Alvarez, nasa pang-anim na puwesto lang sa largahan ang dehadong si Jungkook habang nagbabanatan sa unahan sina Boss Emong at Istulen Ola.

Nakamasid naman sa tersero puwesto ang matikas ding si Don Julio habang nasa pang-apat at panglima sina War Cannon at Jaguar, ayon sa pagkakasunod.

Sa kalagitnaan ng karera ay nagkapanabayan na sa unahan sina Boss Emong, Istulen Ola at Don Julio habang permis lang sa pang-anim si Jungkook.

Pagdating ng far turn ay kumuha na ng bandera si Don Julio, unti-unti nitong nilalayuan sina Boss Emong at Istulen Ola pero si Jungkook ay kumuha naman ng panglima at malakas ang dating nito.

Kaya naman pagsungaw ng rektahan ay bakbakan na sa unahan sina Don Julio at si Jungkook, sa huling 50 metro ng karera ay nakuha na ng winning horse ang unahan at tinawid nito ang meta ng may kalahating kabayo ang agwat kay Don Julio.

Inirehistro ni Jungkook ang tiyempong 1:53.4 minuto sa 1,800-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Tisha Sevilla ang P1,080,000 premyo habang ang second placer na si Don Julio ay may katumbas na premyong P405,000.

Tesrerong dumating sa finish line si Jaguar, nagbulsa ang owner nito ng P225,000 habang pumang-apat si Istulen Ola na may premyong P90,000.

“Gumagaling si Jungkook, nakaraan ay nakasilat na naman siya sa malaking karera kaya tingin ko hindi tsamba ang panalo niya, mahusay talaga,” komento ng kareristang si Jerry Ventura sa social media.

Nakasikwat din si Hermie Esguerra ng “Esguerra Farms & Stud, Inc.”, ang breeder ng nanalong kabayo ng P90,000 habang P54,000 at P36,000 ang second at third.

Samantala, siyam na races ang pinakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) nitong Linggo kabilang ang Classic Cup I, II at III stakes race kaya masaya ang pangangarera ng mga karerista.

Pinakawalan ang karerang pinagwagian ni Jungkook sa race 5 habang ang Classic Cup II at III ay inilarga sa race 4 at 3, ayon sa pagkakasunod, lahat ay suportado ng Philippine Racing Commission). (Elech Dawa)