BIGO ang Gilas Pilipinas women’s team malasap ang pinakamataaas nitong puwestong maaabot sa FIBA 3×3 Asia Cup matapos yumuko sa Taiwan sa quarterfinals, 9-19, sa Singapore Sports Hub nitong Linggo, Marso 31.

Ibinigay ni Camille Clarin sa Gilas ang 4-3 lead na may tatlong sunod na puntos ngunit tumugon ang Taiwanese sa pamamagitan ng 6-1 atake para sa 9-5 na kalamangan.

Kinuha ng Taiwan ang kontrol sa natitirang bahagi ng laban kung saan si Shih-Han Hsu ay naghatid ng 2-point dagger mula sa tuktok ng court.

Nanguna sina Clarin at Mikka Cacho sa mga Pinoy na may tigatlong puntos habang nagdagdag ng dalawang puntos si Kaye Pingol at si Jhazmin Joson ay may isa.

Ang pagkatalo ay nagtapos sa 5-game winning streak ng Gilas, na nagdugtong sa qualifying at main draws.

Pinabagsak ng Pilipinas ang Tahiti, Maldives at Kazakhstan para umabante sa main draw, kung saan pinigilan nito ang Mongolia at Malaysia para makapasok sa knockout round. (Lito Oredo)