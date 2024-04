Maaaring umakyat hanggang 4.2% ang inflation nitong Marso mula sa 3.4% na itinala noong Pebrero.

Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), maaa¬ring tumaas ang inflation dahil nagmahal ang presyo ng bigas at karne noong Marso at dumagdag pa ang pagmahal ng presyo ng mga produktong petrolyo at kuryente.

Ang inflation ay ang bilis ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin magmula sa mga pagkain tulad ng bigas, karne, isda, itlog at mga gulay hanggang sa upa sa bahay, kuryente, tubig, load sa cellphone, tuition sa paaralan, damit, pagpapagupit ng buhok at pagpapakumpuni ng bahay at mga sasakyan.

“The BSP projects March 2024 inflation to settle within 3.4 to 4.2 percent. Continued price increases of rice and meat along with higher domestic oil prices and electricity rates are the primary sources of upward price pressures for the month,” sabi ng BSP.

Umaasa naman ang BSP na maiibsan ang pagtaas ng inflation dahil bumaba ang presyo ng mga prutas, gulay at isda. Luma-kas din ang piso laban sa dolyar na maaaring magpababa sa presyo ng mga produktong inaangkat ng bansa.

Mandato ng BSP na masigurong hindi sisirit ang presyo ng mga bilihin. Nasusukat ang pagganap ng BSP sa mandato nito kung naaabot ang inflation target nitong 2-4%. Lampas lampas ang inflation sa target nito nung 2022 at 2023 dahil nagmahal ang mga produktong petrolyo sa world market pati na rin ang mga pagkain tulad ng bigas at baboy. Hindi mapupulaan ang BSP kung lumampas ang inflation sa target nito kapag ang dahilan ay ang mga ito sapagkat wala sa control ng BSP ang mga presyo sa world market. (Eileen Mencias)