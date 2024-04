Kinilala ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang sakripisyo at serbisyo ng buong puwersa ng Philippine National Police (PNP) para matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga Pilipino, kasama na rito ang pag-angat bilang isang bansa.

Sa kanyang talumpati sa ginanap na change of command ng PNP sa Kampo Crame nitong Lunes nang umaga, nagpasalamat ang pangulo sa mahigit 230, 000 puwersa ng pulisya dahil sa tumataas na tiwala at kumpiyansa ng mamamayan sa mga ito.

Isang patunay aniya rito ang resulta ng survey ng OCTA Research na kinikilala ang PNP bilang ikatlo sa Highest Performing and Most Trusted sa 25 ahensiya ng gobyerno sa unang qurter ng 2023 na nakapagtala ng 76% trust rating.

“And so, before I close, I wish to extend my gratitude to the more than 230,000 men and women of the PNP who have been instrumental to the success of your organization and our development as a nation,” anang Pangulo. (Aileen Taliping)