Naghain ng panukala ang isang kongresista upang maging patas umano ang mga traffic law at hindi na kailanganing makulong ang mga driver na wala namang kasalanan sa aksidente.

Ayon kay 4Ps party-list Rep. JC Abalos layunin din ng kanyang panukalang Philippines Responsible Driving and Accountabil-ity Act (House Bill 10128) na gawing responsable ang mga nagmamaneho ng sasakyan.

“Historically, there have been cases where drivers were blamed – worse, even put behind bars – despite evidence showing the ones at fault were the other motorists or pedestrians,” sabi ni Abalos.

Inihain ni Abalos ang panukala matapos mag-viral sa social media ang video ng isang motorcycle rider na ilegal na pumasok ng Skyway, nag-counter flow at bumangga sa kasalubong na Asian Utility Vehicle (AUV) kamakailan. Kahit na malinaw sa video na walang kasalanan ang driver ng AUV ay sinampahan pa rin ito ng rekamo.

Sa ilalim ng kasalukuyang batas, sinabi ni Abalos na makukulong ang driver ng AUV kahit wala itong kasalanan dahil ang insidente ay nagresulta sa pagkamatay. (Billy Begas)