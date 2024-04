Nakatanggap ng ulat ang Department of Agriculture na ang mga alagang baka sa lalawigan ng Marinduque ay nahawaan ng rabies.

Ito ang isiniwalat ni Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica sa ambush interview nitong Lunes.

“The latest ngayon ay sa Marinduque ay pati cattle, natatamaan. Pati wildlife. Kaya natatakot din ‘yong mga beterinaryo na taga-Marinduque na nagsasabi na tumalon na sa cattle ang rabies,” ani Palabrica.

Aniya, sakaling maibenta ang baka na mayroong rabies, posibleng mailipat din sa mga tao ang virus.

“As a veterinarian, pagka merong infection, we don’t talk about lulutuin ‘yong aso o animal kasi that is against the policy ng government natin. If it is not cooked properly, just like any other diseases, it will move to the human. But as of now, it’s not that prevalent,” paliwanag pa ng opis¬yal.

Dahil dito, umapela ang DA sa publiko na pabakuhan ang mga alaga nitong aso at pusa.

Nakamamatay aniya ang mga rabies pero maiiwasan ito kung mababakunahan kontra rabies ang mga alagang hayop.

Sabi naman ni Agriculture Undersecretary Deogracias Victor Savellano, napakarami nang hayop sa Pilipinas at napapabayaan nang walang bakuna kontra rabies.

“At least man lang 40-50% of the livestock, of pets will be vaccinated. So DA now is preparing a budget for that. With the help of the LGU, mabakunahan ang dogs and cats,” saad naman ni Palabrica.

Sakaling makagat ng aso o pusa ang isang tao, mas makabubuti aniyang agad na magpaturok sila dahil buhay nila ang nakataya rito kapag nagpositibo sa rabies ang hayop.