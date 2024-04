ARESTADO ang 16 katao, tatlo rito ay mga menor de edad, habang nasa P21 milyon halaga ng puslit umanong sigarilyo ang nasamsam sa inilatag na entrapment operation sa karagatan ng Glan, Sarangani noong Sabado.

Nasabat ng mga awtoridad ang fishing boat na may pangalang Blady Weeya lulan ang nasa 1,075 master case ng R&B brand na sigarilyo na nagkakahalaga ng P21 milyon sa Tampat Point, Batulaki, Glan Sarangani Province.

Ikinasa ng pinagsanib na puwersa ng Police Station 2, General Santos City Police Office (GSCPO) at Philippine Navy (PN) ang operasyon sa koordinasyon ng Bureau of Customs (BOC) at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 12 batay sa impormasyon na kargado ng mga puslit na sigarilyo ang nasabing bangka.

Walang naipakitang dokumento ang mga lulan ng fishing boat para sa mga karga nilang sigarilyo kaya dinakip ang mga ito at kinumpiska ang kanilang kargamento at bangka.

Ayon sa mga suspek, nagmula ang mga puslit na sigarilyo sa Tongkil, Banguingui, Sulu at dadalhin sana ang mga ito sa Digos City sa Davao del Sur bago nasabat ng mga awtoridad.

Dinala ang mga nakuhang sigarilyo at fishing boat sa BOC sa Region 12 para sa kaukulang disposisyon habang diniretso sa istasyon ng pulisya ang mga pahinante para i-kustodiya at kasuhan.(Edwin Balasa)