Tots Carlos tigasin sa hambalusan

BINALANDRA ni Diana Mae ‘Tots’ Carlos ang pusong kampeon sa situwasyon na nahaharap sa ikalawang masaklap na olats ang Creamline para ihatid ang isang makasaysayang laro sa kanyang panahon sa pagsagip sa defending champion Cool Smashers,

Pinoste niya ang career-high 38 points, ang pinakamataas na single-game scoring output ng isang lokal na manlalaro sa 8th Premier Volleyball League 2024 3rd All-Filipino Conference eliminations.

Iyon ang nag-ahon sa kanyang kampo sa pagkabaon sa dalawang set kontrra Cignal HD Spikers tungo sa come-from-behind reverse sweep, 26-28, 22- 25, 25-22, 25-21, 16-14, noong Martes sa Philsports Arena sa Pasig.

Dahil sa pag-ukit ng kanyang pangalan sa Philippine volleyball, nakuha ng 26-anyos na winger ang ikaanim na PVL Press Corps Player of the Week citation.

“Ayaw naming matalo kasi naranasan na namin ‘yung ganung scenario before. Hindi ko lang matandaan kung sinong kalaban namin pero palagi ‘yun eh, tumatakbo sa isip ko,” bulalas ni Carlos na tumikim ng tatlong set na boldyak kontra Chery Tiggo noong March 16.

“’Yung mga ganitong opportunity masaya lang din talaga ako pero ‘yun nga, at the end of the day, mas nakakatuwa kasi panalo ang team,” litanya pa ng balibolista.

Nilampasan ng three-time league MVP ang dating career-high na 31 na itinatak laban sa Akari ilang linggo pa lang ang nakakaraan. Binura rin niya ang 33-point local pro record ni Sisi Rondina sa pagkatalo ng Choco Mucho sa Game Two laban sa Creamline noong December.

Si Carlos din ang naging pangalawang may pinakamataas na single-game score mula nang maging pro ang liga na inorganisa ng Sports Vision sa likod ni Akari import Prisilla Rivera, na naka-44 pts. laban sa Flying Titans noong 2022 Reinforced Conference.

Tinalo ni Carlos ang kanyang kakampi na si Kyle Negrito, gayundin sina Brooke Van Sickle ng Petro Gazz, Alina Bicar ng Chery Tiggo para sa lingguhang parangal na pinagkakaloob ng mga print at online scribe na kumokober sa liga.

(Lito Oredo)