Totoy pisak, 1 malubha sa salpukan ng motorsiklo, trak

PATAY ang isang 10-anyos na batang lalaki matapos na sumalpok sa kasalubong na trak ang motorsiklo kung saan ito nakaangkas at minamaneho ng menor de edad noong Sabado sa Zamboanga City.

Kinilala ang pulisya ang nasawing biktima na si Lawrence dela Cruz, residente sa Barangay Pasonanca ng nasabing lungsod.

Samantala,malubha naman ang 17-anyos na drayber ng motorsiklo na nakilalang si Baby Boy Kibiri, kapitbahay ng nasawing bata habang nasa kustodiya na ng pulisya ang tsuper ng trak na si James Trinidad Antonio, 36-anyos.

Sa ulat, nangyari ang insidente nitong Sabado sa kahabaan ng bypass road sakop ng Sitio Luhayan, Barangay Pasonanca ng lungsod na ito.

Lulan ang mga biktima ng isang motorsiklo nang mapunta ito sa kabilang linya kung saan parating ang Mitsubishi Canter truck na minamaneho ni Antonio.

Huli na upang magkaiwasan at sumalpok na ang motorsiklo sa unahang bahagi ng trak dahilan upang tumilapon ng ilang metro ang mga sakay nito.

Isinugod sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival si Dela Cruz habang nasa malubhang kalagayan si Kibiri.

Kasong reckless imprudence resulting to homicide and serious physical injury ang kinakaharap ni Antonio na nasa kustodiya ng Zamboanga City Police Office.

(Edwin Balasa)