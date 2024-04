Posible umanong nakaapekto ang mga tanong sa Pulse Asia sa survey kaya bumagsak ang bilang ng mga pabor sa panukala na amiyendahan ang 1987 Constitution.

Ayon kina House Assistant Majority Leaders Jil Bongalon (Ako Bicol Party-list), Paolo Ortega V (La Union) at Zia Alonto Adiong (Lanao del Sur) may mga tanong sa survey na wala naman sa kasalukuyang isinusulong na pagreporma sa Konstitusyon.

“The wording of the questions used by Pulse Asia seemed designed to lead respondents towards a particular viewpoint on Charter amendments,” sabi ni Bongalon.

Ayon kay Bongalon, kasama sa tanong ang mga isyu ng pagbabago sa unitary system ng gobyerno patungong federal system, pagpapalawig ng termino ng mga nakaupo, pagbabago sa presidential system at gawin itong parliamentary system, at pagbabago ng porma ng lehislatura mula bicameral ay gagawing unicameral. Para naman kay Ortega biased ang tanong kaugnay ng pagpayag sa mga dayuhan na pagsamantalahan ang likas na yaman ng bansa.

Batay sa resulta ng survey na isinagawa mula Marso 6 hanggang 10, 74% ang nagsabi na hindi sila pabor na amiyendahan ang Konstitusyon kahit na kailan. (Billy Begas)