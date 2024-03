Sexy preggy ang tawag ng marami kay Maja Salvador ngayon.

Ang bongga naman kasi, at true naman talaga, na sa mga preggy na nag-post sa kanilang social media, si Maja talaga ang super sexy!

Medyo nakakapanibago lang tingnan, na ang laki at namimintog talaga ang tiyan ni Maja, ha! Pero kitang-kita sa aura niya kung gaano talaga siya kasaya.

Sabi nga, kung girl ang magiging baby nila ni Rambo Nuñez, siguradong super pretty rin nito.

Heto nga ang chika ng mga faney kay Maja:

“Super hot mo Maja!”

“Grabe naman ang buntis, ang sexy.”

“Super gandang buntis naman nito. I love you.”

“Inspirasyon ko ito. Thank you for sharing your sexy photo.”

“My queen, sexy Maja.”

“Super blooming na buntis si Maja.”

“Excited na kami sa baby niyo.”

At siyempre, na-miss siya ng mister niya, na ilang araw nga silang hindi nagkasama dahil um-attend sa birthday party ni Kathryn Bernardo si Rambo sa Palawan.