Kung ngayon gagawin ang halalan sa pagka-presidente, dalawang pangalan ang patok na maging kapalit ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., sina Vice President Sara Duterte at Senador Raffy Tulfo.

Ayon sa survey na isinagawa ng Pulse Asia noong Marso 6-10, 2024 at nilabas nitong weekend, bahagyang angat si Tulfo sa nakuhang 35% kumpara sa 34% ni Duterte.

Sa National Capital Region, si Tulfo ay nakakuha ng 41% kontra sa 26% ni Duterte habang sa Balance Luzon ay 37% naman ang senador at 23% naman ang bise presidente.

Pinakamalaking agwat ni Tulfo kay Duterte ay sa Visayas kung saan ang una ay mayroong 46%, habang 20% naman ang huli.

Sa balwarte ni Duterte sa Mindanao, doon bumawi nang husto ang vice president sa nakuhang 72% kumpara sa 18% ng senador.

Sumusunod sa kanila si dating Vice President Leni Robredo na may 11%, Senador Imee Marcos na may 5%, dating Senador Manny Pacquiao na may 3%, Senador Robin Padilla na may 2% at Senadora Risa Hontiveros sa 1%.

Ayon sa tanong ng survey: “May mga nagsasabi na ang mga maaaring tumakbo sa pagka-presidente sa halalan ng 2028 ay ang mga sumusunod. Sino ang inyong iboboto kung ang pambansyang eleksyon ng 2028 ay gaganapin ngayon?”

Nanguna naman sa pinagpipiliang vice president si Senadora Grace Poe na nakakuha ng 35%, sumusunod si Sen. Marcos sa 16%, parehong 14% sina Pacquiao at Padilla at 7% naman si Senate President Juan Miguel Zubiri.