Penang Open

GOOD luck sa limang woodpusher natin na kakasa sa Penang International Chess Tournament sa Abril 8-12 sa St. Xavier’s Institution sa Malaysia.

Sila ay sina International Master Angelo Young, Fide Master Christopher Castellano, kumpare kong National Master Almario Marlon Bernardino Jr. at Jason Abordo Rojo. Kasali rin ang anak ni Young na si Brian Angelo.

Sila ay inimbitahan nina Atty. See Swee Sie at In Hooi Teh ng Penang Chess Association.

Sina Young at Bernardino ay suportado ni Sydney, Australia based FM Angelito Camer habang sina Castellano at Rojo ay ni Coach Simon Co.

***

Sa Martes, Abr. 2 ang soft opening ng Delia Bueno Resort sa Brgy. Habay, Bacoor, ayon sa aking kaibigan na si chess supporter at Shimmer & Shield Car Coating president/CEO Jeff Bugayong kung saan tamang-tama sa mainit na panahon na nararanasan natin ngayon.

***

Sa Abr. 9 darako ang IIEE-Bayanihan sa Luisita, Tarlac kung saan si World Hall of Fame Grandmaster Eugenio Torre ang panauhing pandangal.

Makipag-ugnayan kina IIEE national past pres. Engr. Allan Anthony Alvarez, Henry Calacday, Alfred Miranda, Noel Jay Estacio at Trustee Icao kung saan ito ay suportado nina Bugayong, Atty. Rodolfo Enrique Rivera at Engr. Roger Reyes.

***

Sa Abr. 14 na ang 2024 Infanta Town Fiesta Chess Tournament sa Infanta Social Center, Quezon na ang punong abala ay ang Office of the Municipal Mayor at Infanta Sports Management Board. Hanapin sina Robert Amarrador at Fil Bryan Quinto.

***

Simula na ang parehistruhan sa 1st Castle Chess Academy Summer Rapid Tournament sa Abr. 20 sa Level 1, Atrium Robinsons Galleria, Edsa corner Ortigas Ave., QC.

P7K ang mapapanalunan ng magkakampeon sa non-master 2000 and below habang P3K sa mamamayagpag sa 17 years old & below.

P300 ang advance registration habang P400 sa on-site registration. Kausapin si Pastor Rojo sa mobile number 0910 987 4253.

***

Susulong ang 12th Kamatyas Chess Club Rapid Tournament sa Abr. 20 sa SM South Mall Alabang-Zapote Road, Las Pinas. Tatangap ang Open champion ng P30K habang P5K sa kiddies division kung saan ang punong abala ay sina IM Roderick Nava at NM David Almirol Jr. ng KCC.

***

Good luck kay country’s youngest NM Nika Juris Nicolas na kakatawan sa bansa sa World Cadet Rapid & Blitz Championships sa Abr. 25-29 sa Durres, Albania.

Ang 11-anyos na bata ang pinakamalakas na manlalaro sa Pasig at abala sa paghahanda sa paggabay nina coaches GM Jayson Gonzales, WGM Janelle Mae Frayna , Lourecel Hernandez Ecot at Raul Miguel Damuy. SiNika ay anak nina National Chess Federation of the Philippines legal counsel Atty. Nikki De Vega at Atty. Krisanto Karlo Nicolas.

***

Sa Mayo 1 tutulak ang Chess Mates Labor Day Tournament sa Taft Centrale Mall, Taft, Pasay. Makipag-ugnayan kay US Master Arthur Macaspac sa 0917 149 4667.

***

Tagumpay ang Kaizen Knights dalawahan rapid chess tournament nitong Sabado sa Crimson, Concepcion Dos, Marikina na pinagkaabalahan nina Pastor Ranier Pascual at Johnson Abakan.

Champion team sina Anthony Avellaneda/James Emmanuel Vito; 2nd place sina Noel Jay Estacio/Harry Maniacup at 3rd place sina Bernardino/ Henrique Tecson.