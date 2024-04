Nagbatuhan ng baho sa publiko sina Philippine Coast Guard (PCG) spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Jay Tarriela at Manila Times columnist Rigoberto Tiglao.

Nagsimula ito nang banatan ni Tiglao si dating Pangulong Joseph “Erap” Estrada na siyang nangako umano sa China na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

Hamon naman ni Tarriela, dumalo na lamang si Tiglao sa ipinatawag na imbestigasyon ni Senador Jinggoy Estrada hinggil sa nagpapakalat ng fake news para matabunan ang panalo ng Pilipinas kontra China sa Arbitral Tribunal.

“Again @bobitiglao, if you think that you hold the gospel truth in the West Philippine Sea and it is not misinformation that you are preaching, I suggest you face the Senate inquiry on disinformation to be led by Senator @jinggoyestrada. Instead of hiding behind the ‘freedom of speech’ in your columns and blogs, do it under oath!” giit ng PCG official sa X, dating Twitter.

Sinabi naman ni Tiglao na handa siyang dumalo sa hearing pero hinamon si Tarriela na magpaliwanag kung bakit ito sinipa sa Philippine Military Academy.

Nilinaw naman ng PCG official na hindi siya sinipa kundi nagbitiw upang mapanatili ang kanyang “honor and maintain my integrity intact.” Tinanong din niya si Tiglao kung nasaan na ang mga ipinaglalaban nito bilang beteranong journalist na tumulong sa pagtatayo ng Philippine Center for Investigative Journalism at spokesperson ng Arroyo administration.

“Now I find myself wondering what has become of the young Rigoberto Tiglao who fought against dictatorship and believed in the power of investigative journalism to uncover the truth. It seems our paths have taken different directions in this current time,” patutsada ng PCG official.