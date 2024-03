Naglabas ng Executive Order ang Malacañang para palakasin ang kaalaman ng mga Pilipino patungkol sa maritime security at maritime domain ng Pilipinas sa harap ng mga agresibong taktika at banta ng China sa West Philippine Sea.

Sa anim na pahinang EO No. 57 na pirmado ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., binigyang-diin nito ang pangangailangang palakasin ang kaalaman ng sambayanan sa mga nagaganap na sitwasyon sa mga teritoryo ng Pilipinas na inaangkin ng China sa West Philippine Sea.

Sa ilalim ng EO No. 57, muling inorganisa at muling pinangalanan ng Presidente ang National Coast Watch Council (NCWC) bilang National Maritime Council (NMC) na naatasang magbalangkas ng mga polisiya at mga estratehiya upang masiguro ang epektibo, pinag-isa at maayos na ugnayan ng istruktura ng maritime security at kaalaman sa interes sa WPS.

“Strengthening the country’s maritime security and domain awareness is imperative to comprehensively tackle the crosscutting issues that impact the nation’s national security, sovereignty, sovereign rights, and maritime jurisdiction over its extensive maritime zones,” anang pangulo.

Inatasan din ng Presidente ang NMC na pinamunuan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na bumuo at maglabas ng mga panuntunan para sa epektibong implementasyon ng EO No. 57 sa loob ng 60 araw simula maging epektibo ito.

Magiging attached agency ng NMC ang National Task Force for the West Philippine Sea na naitatag sa pamamagitan ng EO 94 series of 2016.

Magiging miyembro ng NMC ang mga kalihim ng Department of National Defense, National Security Adviser, Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, at Department of Foreign Affairs.

Kasama rin sa miyembro ng NMC ang mga kalihim ng Department of Finance, Department of Interior and Local Government, Department of Transportation, Solicitor General at ang Director ng National Intelligence Coordinating Agency.

(Aileen Taliping)