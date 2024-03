Ogie Alcasid naiyak sa ‘Family Feud’ guesting

Ilang araw ring nagbakasyon sa Balesin Island sina Ogie Alcasid, Regine Velasquez-Alcasid.

Hanggang kahapon (Sunday) sila roon.

Tsika ni Ogie, “We spent our Easter vacation here with the Velasquez’s and sina Leila (daughter niya) and Mito (boyfriend ng anak). Nag-show rin ako kagabi (Saturday). Parang tradition ko na rin ito.”

Nag-enjoy nga raw sila sa lugar na iyon na ilang years na rin nilang ginagawa.

Siyempre masaya raw si Nate.

Anyway, tsika nga rin pala sa amin ni Ogie about sa ‘Family Feud’ guesting nila ng ‘It’s Showtime’ hosts.

“Naiyak din ako sa tuwa. I was once a host of ‘Family Feud’ sa TV5 before and now as a guest sa ‘Family Feud’ show sa GMA-7 ng inaanak ko na si Dingdong (Dantes). Ang saya!” sey ni Ogie.

‘Yun na!