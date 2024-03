Kathryn Bernardo, Michelle Dee sobrang close na

Busog na busog sa mga ayudang photos and videos mula sa El Nido, Palawan ang mga abangers na fans ni Kathryn Bernardo!

Nitong weekend nga ay trending ang pinost na group photo ni Michelle Dee sa kanyang Instagram.

Sa photo ay makikitang magkasama ang dalawang queens at ka-join ang iba pang mga kaibigan in and out of showbiz.

Spotted din si Jericho Rosales sa nasabing picture at ang common friend ng dalawang aktres na si Mark Bumgarner.

Kapwa paboritong fashion designer ng Asia’s Phenomenal Superstar at Miss Universe Philippines 2023 si Mark. Ang designer din ang naging daan para magkakilala ang dalawa.

Napansin tuloy ng netizens ang pagpa-follow sa isa’t isa ng dalawang reyna.

Kalat din sa social media ang video ng paglalaro nina Kath at Michelle ng beach volleyball sa Angkla Beach Club & Boutique Resort sa El Nido. Obvious na sobrang nag-enjoy ang dalawa sa bonding na iyon.

Kinaaliwan ng netizens ang pagsasama ng dalawang queens.

At may nag-post pa sa X ng isang short video clip kung saan makikitang nagngitian sina Kath at MMD nang magkasalubong ang dalawa habang rumarampa sa Bench Fashion Week Summer/Spring 2024 fashion show.

Medyo na-bother lang ang ilang netizen nang makita rin sa nasabing beach group photo ang estranged husband ni Moira na si Jason Marvin Hernandez. Ang talas ng mga mata ng fans ha. Kinikilala talaga nila isa-isa ang mga nasa larawan. Kaloka!

May nagkomento pa na, “Please protect these queens at all cost to you Jason, umalis ka diyan. Huwag kang lalapit kay Kath at Michelle.”

Kaloka talaga ang iba kung magkomento, ‘noh?!

Samantala, mukhang hindi pa rin nakakauwi si Kath mula sa kanyang bakasyon sa Palawan.

Nitong weekend din kasi ay pinusuan ng fans ang IG post ng ate ng aktres na si Tin Bernardo-Alcantara.

Sa isang photo ay makikitang naliligo sa swimming pool ng bagong mansion ng mga Bernardo sina Mommy Min, Kaye Bernardo, at mga pamangkin ng aktres na sina Lhexine, Qyona. Wala naman si Kathryn.

Ang bongga ng pool nila, overlooking ang mga bundok sa Tanay, Rizal.

Flinex din ng nakakatandang kapatid ni Kath ang napakaraming birthday cakes for Kath na pinadala sa kanilang magarang tahanan.

‘Yun Na! (Ogie N. Rodriguez)