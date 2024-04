Sino raw itong dalawang mambabatas ang desperadong umangat sa survey kaya ngayon pa lamang ay nagpakalat na ng poster sa mga kalsada?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, parehong tatakbong senador itong dalawang mambabatas pero pareho rin na nangangamote sa survey.

Itong lawmaker number 1 na isang lalaki, laglag sa Top 12 kaya kahit sa susunod na taon pa ang halalan ay nagpakalat na ng poster sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Ang isa pang nangangamote sa survey ay ito namang lawmaker number 2 na isang girlalu at BIMPO, as in Batang Itinulak ng Magulang sa Politika.

Pareho ang mensahe ng poster ng dalawang mambabatas, “mag-ingat sa biyahe” ang mga motorista.

Marami tuloy ang nadismayang biyahero dahil imbes na magandang tanawin ang makita nila sa probinsya, mukha ng dalawang mambabatas ang kanilang natatanaw.

Pintahan n’yo na. Ang pangalan ng lawmaker number 1 ay kapareho ng isang rapper habang si lawmaker number 2 ay dating kinukuha ang serbisyo ng isang TV host.