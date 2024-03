Kahit may pertussis outbreak, Iloilo City walang balak i-lockdown

WALANG balak ang pamahalaang lokal ng Iloilo City na magpatupad ng lockdown sa kabila ng pagkalat ng pertussis o whooping cough sa lungsod.

Sa halip, nag-isyu si Iloilo City Mayor Jerry Treñas ng Executive Order No. 46 na naglalatag ng mga hakbangin para maiwasan, matukoy, magamot at mahiwalay ang mga kumpirmadong kaso para hindi na makahawa.

Noong Martes, Inaprubahan ng Iloilo City Council ang rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction Management Office (CDRRMO) na isailalim ang lungsod sa state of calamity para makilusan ang pagkalat ng nasabing sakit.

Ito’y matapos na magtala ang City Health Office (CHO) ng 16 kaso mula noong Enero hanggang Marso 25 sa hanay ng mga batang edad anim na buwan hanggang dose.

Sa nasabing bilang, pito ang kumpirmado at siyam ang suspected case.

“The city must intensify its prevention, early detection, isolation, treatment, reintegration, and timely, appropriate and high-quality outbreak response for pertussis to prevent and control its transmission,” nakasaad sa resolusyon.