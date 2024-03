John Estrada pinasunod pamilya sa Puerto Galera

Pinasunod pala ni John Estrada sa beach resort ni Willie Revillame sa Puerto Galera noong Holy Week ang kanyang pamilya.

Dumating kasi si John sa lugar na iyon noong March 27 sakay ng chopper ni Willie at kasama nga ang TV host-producer pati sina Coco Martin at Cherry Pie Picache.

The next day, sumunod naman doon via land ang misis ni John na si Priscilla Meirelles kasama ang nanay nito at anak na si Anechka.

Bale Saturday morning na bumalik ng Maynila si John at ang kanyang pamilya.

Sobrang enjoy raw si John sa beach resort ni Willie dahil bukod sa kasama nga niya ang kanyang pamilya ay nandoroon din siyempre ang BFF niyang TV host-producer at kasama pa niya ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’ co-stars na sina Coco at Cherry Pie.

Parang magkapatid na nga raw ang turingan nina John at Willie!

So nice!

Anyway, puring-puri ng mga tao ni Willie ang mga bisita ng TV host-producer sa kanyang beach resort.

Ang bait-bait at marunong daw makisama nina John, Coco, Cherry Pie.

Sobrang bait din daw ng pamilya ni John.

Si Prescilla nga raw ay parang Pinay na rin ang ugali sa sobrang kabaitan, ha!

Bongga!