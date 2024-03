Ion flinex na walang mali sa pagmamahal kay Vice Ganda

Ngayon ang ikaw-48 na birthday ni Unkabogable Phenomenal Superstar Vice Ganda.

Inulan nga ng mga pagbati si Meme Vice mula sa kanyang mga kaibigan, kapwa celebrities, at fans.

Ilan nga sa mga celebrity na bumati ay sina Ruru Madrid, DJ Chacha, Zeus Collins, Criza Taa, Aiko Melendez, Divine Tetay, Arci Muñoz, Kean Cipriano, Kyline Alcantara, at Vina Morales.

Hindi rin nagpahuli sa pagbati ang mga kasamahang host ni Meme Vice sa ‘It’s Showtime’ gaya nina Ryan Bang na tinawag siyang ‘mommy’, Karylle, Amy Perez, Jugs Jugueta, at Teddy Corpuz na masaya raw na natagpuan nina Meme Vice at Ion Perez ang isa’t isa.

Pero ang pinakahihintay ngang birthday greeting para kay Meme Vice ay mula siyempre sa asawa niyang si Ion.

Sa social media post nito ay sinabi ni Ion na, “Tulad ng sinabi ko dati maraming rason ang TAMA para maging MALI pero ang pagmamahal ko sa’yo kahit KAILAN ay walang rason para maging MALI.

“Happy birthday, my bestfriend, my soulmate, my babe, my WIFE. I LOVE YOU MOST!!”

Sa nasabing post ay makikita ang four pictures nila na sweet na nakaupo sa isang sofang duyan at magka-holding hands.

Kitang-kita sa mga mata nila ang kasiyahan habang nakatitig sila sa isa’t isa.

Binahagi rin ni Ion sa kanyang Instagram story ang video ng pagbati niya sa kanyang babe na sinuklian naman nito ng “I love you,” at napakaraming halik sa pisngi.

Sa Instagram stories naman ni Meme Vice ay pinost nito ang video ng boodle fight celebration nila sa isang beach noong Black Saturday.

Kinagabihan ay sinalubong naman ni Vice ang kanyang birthday kasama si Ion at ilan nilang kaibigan.

Dahil pumatak ng Holy Week ang kanyang birthday week ay minabuting ni Vice na sa April 6 na lang gawin ang kanyang bonggang birthday celebration na kasabay nga ng unang araw ng ‘It’s Showtime’ sa Channel 7.

Happy birthday, Meme Vice!

Bonggels! (Byx Almacen)