PINAG-IINGAT ni Bureau of Immigration (BI) Commissioner Norman Tansingco ang publiko laban sa bagong modus ng sindikato sa human trafficking para mailabas nila sa Pilipinas ang kanilang mga biktima upang magtrabaho bilang sex worker sa ibang bansa.

Tinawag niya itong bitbit scheme kung saan palalabasin na asawa ng nirecruit na biktima ang kasama nitong lalaki na natuklasan na recruiter pala nito.

Noong Marso 22, naharang ng mga tauhan ng BI sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 ang isang babae na nagtangkang umalis patungong Kota Kinabalu para magbakasyon umano kasama ang pinakilala nitong live-in partner.

Gayunman, namukhaan ng mga BI officer na bumiyahe na sa Malaysia ang lalaki kasama ang ibang babae na inangkin din nitong kapareha na hindi pa bumabalik sa bansa.

“This seems like another case of the bitbit scheme, in which a frequent traveler would attempt to transport a female victim who will be deceived into working as a sex worker abroad,” sabi ni Tansingco.

Binanggit ni Tansingco ang isang kaso noong 2023 kung may biktima na ilegal na sumakay sa bangka sa Palawan upang maglakbay patungong Malaysia. Tumuloy ito sa isang hotel sa Sibu, Malaysia kung saan nagtatrabaho ang mga babae bilang sex worker.

“She was held captive. Disturbingly, she was subjected to appalling conditions, including being denied food if she failed to satisfy the demands of her captors. She was even forced to undergo abortion when they discovered she was pregnant,” ani Tansingco. (Mina Navarro)