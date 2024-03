Diskuwento sa grocery, dagdag ayuda kina lolo, lola, at mga PWD

Belated Happy Easter po sa lahat! Masayang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo ang aming pagbati na sumisimbolo ng panibagong pag-asa sa ating lahat.

Ating ginunita ang kalbaryo ni Hesus nitong nakaraang linggo at ito’y sumasalamin sa kalbaryong ating nararanasan sa pang-araw-araw nating buhay na tadtad ng mga gastusin sa buhay.

Maging ang mga lolo at lola natin na iilang taon na lamang ang nalalabi sa mundo at ang mga persons with disabilities (PWD) natin na hirap na nga sa kanilang pisikal na kalagayan ay talagang kasama natin sa nakakaranas ng mga kalbaryo ng buhay.

At dahil sa Happy Easter na kahapon, good news dapat ang ating hatid kaya naman ikinatutuwa kong ibahagi ang good news sa ating mga lolo at lola at kapatid na mga PWD. Ito’y dahil itataas na ang kanilang diskuwento sa groceries.

Sa bagong polisiya itinaas po ang kasalukuyang cap na P65 sa weekly na discount sa mga grocery at ginawa itong P125 na matatanggap ng mga lolo, lola at mga PWD kada linggo sa kanilang mga binibiling esensyal na produkto. Nangangahulugan ito na P500 na ang diskuwento na makukuha nila kada buwan.

Ang mas malaking price cuts sa mga basic necessities and prime commodities (BNPC) ay nilalaman ng joint administrative order (JAO) na nilagdaan nitong March 21 ng Department of Trade and Industry (DTI), Department of Agriculture (DA) at Department of Energy (DOE).

Inaasahan natin na sana umpisa ngayong buwang ito, ipatutupad na ang mataas na diskuwento sa essential grocery items na binibili ng ating mga senior citizen at mga PWD.

Saklaw ng bagong polisiya ang bigas, tinapay, sariwa, pinatuyo at delatang isda, sariwang karne ng baboy, baka at manok, sariwa at processed, gulay, instant noodles, kape, asukal, mantika, asin, sabon panlaba, household LPG, uling at kerosene.

Kabilang din ang harina, dairy products, sibuyas, bawang, suka, patis, toyo, abono, mga pestisidyo o pesticides, pagkain ng manok, baboy, baka at isda, veterinary products; papel at iba pang gamit sa eskwela; semento, plywood at pako.

Saklaw din ng bagong polisiya ang mga nabibili sa online. Ang diskuwento ay bukod pa sa promo ng mga establisimiyento.

Tamang-tama naman po ang implementasyon nito dahil kamakailan lamang ay inaprubahan ng DTI ang price increase ng halos 40 BNPC items tulad ng instant noodles, sabon at bottled water.

Malaking pasasalamat kay Speaker Martin dahil nga sa kaniyang inutusan ang tatlong House panels—ang Committees on Ways and Means, on senior citizens and on PWD affairs—upang magsagawa ng joint review hinggil sa batas patungkol sa economic benefits ng mga senior at PWD. Ito ay matapos makatanggap ng mga ulat si Speaker Martin sa di pagsunod o pagtanggi ng ilang mga establisyimento sa pagbibigay diskuwento kina lolo at lola, maging sa mga PWD ayon sa ipinag-uutos ng batas.

Kaya naman po ang inyong lingkod ay masaya sa dagdag ayuda na ito. Dahil talagang adbokasiya natin ang kapakanan nina lolo at lola.

Ako ay isa sa mga pangunahing may akda ng Republic Act (RA) No. 11916 o “Social Pension for Indigent Seniors Act” of 2022 na nagpatupad ng dobleng buwanang pensyon sa mga indigent na lolo at lola kung saan ang dating P500 ay ginawa naming P1,000 na. Tayo rin ay isa sa mga may-akda sa RA 11982 na magbibigay ng cash reward na P10,000 sa mga senior pagtuntong nila sa edad na 80, 85, 90 at 95 years old.

Pero siyempre, hindi naman po natin puwedeng dedmahin na lamang ang mga apektadong may-ari ng mga supermarket, groceries at iba pang retail outlet na siyang mahihirapan sa dagdag na diskuwento para sa seniors at PWDs.

Kaya po ating ipinunto sa Bureau of Internal Revenue (BIR) na dapat may sapat na kapalit itong dagdag pahirap sa mga negosyante. Dito natin inilalaban na mabigyan ng “tax break” ang mga apektadong negosyante upang hindi naman sila malugmok sa pagbibigay ng mas malaking diskuwento.

Kung masisigurado ng BIR ang tax break para sa kanila, hindi tayo mahihirapang igiit ang pagtalima nila sa dagdag-ayuda natin kina lolo, lola at sa PWDs.

Kung hindi magbibigay ng tax credit ang BIR sa mga retail outlets, may malaking posibilidad na dedmahin na lamang nila ang bagong polisiya sa dagdag-discount. Hindi susunod ang mga negosyante kung ito’y ikalulugi nila nang husto. Sino nga ba namang nagnenegosyo ang papayag na malugi eh di mas mabuti pang magsara na lamang.

Habang nagsasagawa pa lamang ng mga public consultations tungkol sa Romualdez-initiated proposal sa mas mataas na BNPC price cuts, sinusuportahan na natin ang apela ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Inc. (PAGASA) at Philippine Retailers Association (PRA) para magkaroon ng state funding mechanisms tulad ng direktang government appropriations o subsidiya at tax credit upang hindi naman mahirapan ang mga retailers lalo na ang mga maliliit na negosyante sa bagong dagdag-diskuwento.

Ayon sa dalawang grupo sa ngayon ay napakaliit na lamang ng kinikita ng mga small retailers at lalo silang mahihirapan sa pinataas na diskuwento. Upang hindi magtaas ng presyo ang mga negosyanteng ito upang ma-cover ang mawawala sa kanila sa dagdag na diskuwento ay kailangang tulungan sila ng gobyerno.

Hindi ito maaaksyunan ng DTI dahil wala ito sa kanilang mandato sa halip ay tanging nasa kamay ng BIR kaya inaantay pa natin ang kanilang opisyal na desisyon. Bagama’t wala pa itong kalinawan, iisa lamang ang malinaw—ipapatupad na ang dagdag diskuwento kaya mae-enjoy na ito ng ating mga lolo, lola at PWDs.

Ngayong nag-Happy Easter na tayo, dapat happy na rin ang ating mga lolo at lola at PWDs. Ibigay na natin ang para sa kanila upang maramdaman nila na hindi sila naiiwan sa pagsulong ng pamahalaan alinsunod na rin sa adhikain ni Pangulong Marcos na walang maiiwan tungo sa pag-unlad.

Belated Happy Easter pong muli sa lahat! -30-